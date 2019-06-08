В апреле 2017 года правительство Таджикистана утвердило Генеральный план города Душанбе, в соответствии с которым предусматривается расширение столицы во всех направлениях. Быстрыми темпами преображается не только облик Душанбе, но и других городов и райцентров, возводятся всё новые и новые дома. Но качество строительства жилья зачастую оставляет желать лучшего.

В ближайшем будущем Душанбе расширится с нынешних 12,7 до 22,2 тыс. гектаров

Согласно утверждённому правительством в 2017 году Генплану столицы, предусматривается снос и реконструкция жилых кварталов и расширение города во всех направлениях. Ускоренными темпами началось строительство новых зданий на месте старых. Но граждане все больше в последнее время стали поднимать проблемы, с которыми им пришлось столкнуться при переезде в новостройки, самые главные из них – качество строительства и процесс официальной сдачи в эксплуатацию объекта.

Специалисты отрасли подтверждают обострение проблемы качества строительства и роста количества нарушений законодательства страны, регулирующего проведение строительных работ.

Основным нарушением в строительной сфере является отсутствие лифтов в многоэтажных домах, даже, несмотря на то, что это предусмотрено проектом.

Зачастую застройщики игнорируют правила противопожарной безопасности, то есть высотки не отвечают нормам пожаробезопасности.

Не менее важным является нарушение норм инсоляции жилых помещений, существует множество примеров того, что новостройки попросту «уходят в тень».

Ещё одна проблема - в советское время на левобережье не строились многоэтажки. Тогда сейсмологи настаивали на том, что восточная часть Душанбе не должна быть застроена высотными домами, а вот на правобережье Душанбинки почва более устойчивая, там риск не такой большой. Сейчас строительство ведется повсеместно.

Не радужные цифры

По данным Комитета по архитектуре и строительству, в прошлом году было выявлено более 4,5 тысяч нарушений ведения строительных работ. Заказчикам и подрядчикам строительства было выдано почти 1,5 тыс. предписаний для устранения недостатков. Наряду с этим применены штрафные санкции на сумму около 630 тыс. сомони.

В столичном Управлении по надзору в сфере архитектуры и строительства сообщили, что только в первом квартале этого года по городу Душанбе застройщикам было выдано почти 36 предписаний для устранения недостатков, по ним принято 86 решений, в том числе о наложении штрафов на общую сумму около 115 тыс. сомони.



Непризнанные дома

Одной из проблем современных городов является наличие прописки для получения доступа к социальным, образовательным, медицинским услугам.

В Душанбе множество примеров, когда люди не могут получить документы, подтверждающие собственность на жилье, а без них нет прописки. Без прописки по законам Республики Таджикистан граждане не могут лечиться в больнице, оформить пенсию, поступить в вуз или устроиться на работу.

Жители дома № 5 по улице А.Дониш заселились в свои квартиры ещё в прошлом году, но до сих пор не могут получить документы на свое жилье.

- Я вложила средства в строительство, но застройщик не выполнил оговоренных в заключенном договоре условий по срокам сдачи дома в эксплуатацию, - говорила тогда одна из жительниц дома.

Недавно мы снова побывали на этом объекте, где завершаются отделочные работы.

По словам представителя компании-застройщика, вся необходимая документация подана в недавно созданную государственную приемную комиссию.

Справедливости ради заметим, что это единственная компания, представитель которой согласился комментировать ситуацию. Остальные либо отказывались от комментариев, либо банально избегали общения.

Комментируя ситуацию по данному объекту, специалист Управления по надзору в сфере архитектуры и строительства г. Душанбе Джасур Гаюров говорит, что здание по улице А.Дониш выстроено компанией «Адл-Кафолат».

- Объект уже получил заключение рабочей комиссии. Документация представлена в государственную приемочную комиссию. Застройщик в нарушение Градостроительного кодекса РТ, минуя заключение госприемки, позволил владельцам квартир заселиться. В итоге руководство «Адл-Кафолат» привлечено к административной ответственности, - говорит Джасур Гаюров.

Офис-квартира

Бывает и такое, что дом возвели, люди давно уже справили новоселье, но никак не могут оформить документы на собственность и прописаться в своей квартире.

Спустя годы люди узнают, что их дом, это совсем не дом, а офисное здание. Соответственно, строение используется не по назначению.

- Мы заселились в квартиры и вот уже пять лет не можем получить документы на свое жилье, живем без регистрации. Муж задумался о продаже квартиры, но без документов мы не можем этого сделать, - сетует жительница дома.

Комментируя ситуацию, Джасур Гаюров отметил, что здание, построенное ООО «Вимбокс», решением столичной мэрии предусматривалось, как административное.

- В 2014 году после приемки госкомиссии оно сдано в эксплуатацию как административное здание. Но в нарушение действующих норм здание используется как жилой дом, - говорит он.

Первый юбилей непризнанного дома

Ещё не забылся скандал с известной строительной компанией «Мовароуннахр». Одним из напоминаний «славы» компании является до сих пор непризнанный дом по улице Сохили.

Мы побывали в этих домах. Люди живут своей жизнью, почти ничем не отличаются от других душанбинцев. Но у них есть одна особенность, они десять лет как заселились в свои квартиры и до сих пор не могут документально оформить право собственности.

По непонятной причине, вывешена табличка «ул. Иззатулло Хаёева 1-2», хотя дома расположены на улице Сохили (Набережная).

- Наши дома не прошли госкомиссию, и по этой причине мы не можем оформить свои документы, - говорят жильцы. - Мы неоднократно обращались к руководству «Мовароуннахра», но оно не решает этот вопрос, находя все новые отговорки. В последний раз они сослались на отсутствие средств. Мы обращались в мэрию, к председателю района Фирдавси, но до сих пор наш вопрос не решается.

Чтобы разобраться в ситуации, в первую очередь, мы решили посетить офис компании «Мовароуннахр». Несколько раз пытались найти руководство, но офис всегда был закрыт. На телефонные звонки также никто не отвечал.

- Если бы заказчик не изменил проект, увеличив число квартир, то проблем бы не было никаких, - говорят специалисты. - Измененный проект требует согласования и экспертизы. Ведь были изменены все коммуникации. После прохождения всех процедур, устранения возможных недостатков дом может быть официально сдан в эксплуатацию.

По словам Эмомали Сафарова, старшего специалиста Управления по надзору в сфере архитектуры и строительства г. Душанбе, постановлением председателя Душанбе № 299 от 20 мая 2010 года ООО «Мовароуннахр» получило разрешение переделать 96-квартирный 12-этажный двухблочный дом на улице Сохили в двухблочный 12-этажный дом с 130 квартирами.

В другом пункте постановления указывается на обязательное проведение госэкспертизы проекта. Был установлен срок реализации проекта и сдачи объекта - три года.

- Специалисты посещали этот объект. Было выявлено, что этот жилой дом без заключения госприемки был заселен в 2008–2009 годах, а это является грубым нарушением ст. 74 Градостроительного кодекса. Кроме того, было установлено, что проект не прошел экспертизу.

Эмомали Сафаров подчеркнул, что столичная администрация и профильные строительные госорганы готовы оказать содействие в оказании технической помощи и организации проведения рабочей и государственной экспертизы этого 130-квартирного жилого дома.

Дом снесли, а новый выстроить не могут

Жители снесенного дома рядом с «Душанбенаклиётхадмотрасон» пять лет живут в надежде начала строительства, которое должно было завершиться ещё три года назад.

Так, житель столицы Шохин Камолов проживал в доме №142 по проспекту Рудаки. Дом был снесён в 2014 году, на его месте компания «Сохтмон-Инвест» обязалась возвести новую многофункциональную высотку. Но, увы, этого до сих пор не произошло.

Мы посетили стройплощадку. Она оказалась заброшенной. За огороженным зеленым жестяным забором начаты работы на уровне фундамента, установлен башенный кран и даже припаркован грузовик с табличкой «Служба связи при правительстве РТ».

- В 2014 году мы заключили договор с компанией «Сохтмон-Инвест», - говорит Шохин Камолов, он проживал в доме №142 по проспекту Рудаки. - Договор предусматривал строительство нового многоэтажного дома в течение двух лет. В 2016 году строительство должно было завершиться. Прошло пять лет. До осени прошлого года нам выплачивалась сумма для аренды жилья. Сейчас нас обеспечили временными квартирами. Строительство приостановлено, и мы не знаем, как быть дальше.

Старший специалист столичного Управления по надзору в сфере архитектуры и строительства Эмомали Сафаров в интервью отметил, что «Сохтмон-Инвестом» было дано разрешение на строительство многоэтажного жилого дома по улице Рудаки, 142.

- Проект был подготовлен российской компанией «Кадер», но в течение нескольких лет не был адаптирован и согласован с соответствующими госорганами Таджикистана. Строительство было начато без заключения госкомиссии. Управление по надзору в сфере архитектуры и строительства в прошлом году приостановило строительные работы на объекте. Их возобновление возможно только после заключения госкомиссии, - говорит Сафаров.

Кот в мешке?

Вопрос качества строительства в Таджикистане стоит очень остро. В ноябре прошлого года председатель Комитета по архитектуре и строительству Джамшед Ахмадзода адресовал заказчикам, подрядчикам проектным организациям и учреждениям письмо относительно соблюдения действующих норм законодательства в сфере строительства, в частности проектной документации, норм качества и безопасности и др.

«В случае обнаружения фактов нарушений в оформлении разрешительной документации для ведения строительных работ, несогласования архитектурной, проектной документации, отсутствия положительного заключения государственной экспертизы разрешение на ведение строительства будет отозвано в соответствии в действующим законодательством», - говорится в письме.

А что на самом деле?

- Наш дом был снесен компанией «Ёкут-2000», - говорит Махфират Джураева. - Более года назад мы заключили договора с этой компанией. Строительство не отвечает нормам и стандартам качества.

По её словам, в её новой квартире канализация и водоотвод установлены прямо в прихожей.

- Расстояние между входными дверями соседей всего лишь 20 см. Одновременно открыть двери невозможно. Я несколько раз обращалась в соответствующие структуры, но безрезультатно. Районная прокуратура, горпрокуратура, районный суд не реагируют. Я не знаю, куда ещё обращаться, - сетует женщина.

Одним из нарушений является отклонение от утверждённого проекта. Так произошло и в случае Махфират Джураевой.

Комментируя ситуацию, специалист Управления по надзору в сфере архитектуры и строительства г. Душанбе Джасур Гаюров говорит, что компания «Ёкут-2000» на основании решения столичной мэрии возводит жилой комплекс по улицам Бухоро и Шевченко.

- В столичное Управление по надзору в сфере архитектуры и строительства поступает много жалоб от вкладчиков и будущих жителей этой новостройки. На их основании проводились проверки. В возведении межквартирных, межкомнатных стен и перегородок были выявлены отклонения от норм, указанных в проекте жилого комплекса, который был одобрен государственной экспертной комиссией. По этим и другим выявленным нарушениям были вынесены предписания и составлены протоколы об административных правонарушениях, - говорит собеседник.

ПОМНИТЕ!

На основании ст.9 - Градостроительного кодекса РТ физические и юридические лица при осуществлении градостроительной деятельности имеют право:

- Затребовать и получить от государственного органа информацию, сведения и соответствующие документы, необходимые для градостроительной деятельности

- Выполнять авторский надзор строительства или по поручению заказчика представлять его на строительстве объектов

- Контролировать качество строительных материалов, качество и объем строительно-монтажных работ

- Требовать отмены Решения о размещении, проектировании, строительстве, реконструкции и сдаче в эксплуатацию здания, сооружения и иных объектов при нарушении градостроительного законодательства

- Обращаться в суд с иском по возмещению вреда, нанесённого жизни, здоровью и имуществу граждан, а также имуществу юридических лиц и общественных объединений, связанного с нарушением градостроительного законодательства.

- Требовать в порядке, установленном законодательством, привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении градостроительного законодательства.

При покупке жилья в новостройке требуйте полный пакет документов на строительство:

- Решение председателя города.

- Лицензия на осуществление строительной деятельности.

- Проектная документация с указанием этажности, подключения к коммуникационной системе и др.

Если же застройщик не может предоставить указанные документы, то это повод обратиться в орган по надзору в сфере архитектуры и строительства. Эта структура уполномочена проводить проверки по обращениям физических или юридических лиц о нарушении требований градостроительного законодательства.

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