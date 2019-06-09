АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 ИЮНЯ 2019 ГОДА

- Состоятся ответные матчи предварительного раунда Кубка Таджикистана по футболу. Встретятся: «Шохмансур» (Душанбе) – «Баркчи» (Гиссар), «Вахдат» (Вахдат) – «Локомотив-Памир» (Душанбе), «Файзканд» (Восе) – «Хулбук» (Восе), «Дусти» (Джайхун) – «Равшан» (Куляб), «Равшан» (Зафарабад) – «Исфара» (Исфара), «Парвоз» (Международный аэропорт Худжанда) – «Эсхата» (Худжанд).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 ИЮНЯ

День работников легкой промышленности

2016 - В Таджикистане обращения граждан к властям через СМИ получил официальный статуc.

2018 - Эмомали Рахмон посетил китайский город Циндао, где принял участие в саммите глав государств ШОС, а также встретился с президентом России Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпинем, главами Афганистана Ашрафом Гани и Пакистана Мамнуном Хусейном.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 ИЮНЯ

1906-1990 – Родился народный гафиз Таджикистана Джурабой Бобоев.

1950 – Родился писатель Акбар Абдулло.

1963 – Родился певец Сангали Мирзоев.

1966 – Родился поэт и ученый, доктор филологических наук Султонов Мирзохасан (Хасани Султон).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью -2+3, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 24-26 тепла.