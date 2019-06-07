Очередной саммит лидеров стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоится в Душанбе 14-15 июня.
В эти дни таджикская столица усиленно готовится встретить высокопоставленных гостей из Азербайджана, Афганистана, Бахрейна, Вьетнама, Египта, Индии, Ирака, Ирана, Израиля, Казахстана, Камбоджи, Китая, Киргизии, Монголии, Пакистана, Палестины, России, Таиланда, Турции и Узбекистана.
Подготовка столицы к саммиту лидеров СВМДА находится под личным контролем мэра Душанбе Рустама Эмомали.
Смотрите в нашей фотленте, как Душанбе меняет облик: цветочные клумбы повсюду, и даже новые фонари на столичных дорогах будут заменены.
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