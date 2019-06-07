С целью поддержки производства в стране и содействия в реализации четвертой национальной стратегии развития Республики Таджикистан – ускоренная индустриализация страны, Банк Эсхата предлагает кредиты для развития и расширения производства от 10 000 000 сомони и выше.
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