Президент на одном из текстильных предприятий на севере Таджикистана

Ежегодно каждое второе воскресенье июня, в этом году это 9 июня, в некоторых странах бывшего Советского Союза, в том числе в Таджикистане, отмечается День работников текстильной и лёгкой промышленности.

Это отрасль некогда была одной из развитых в нашей стране. Каково же ее состояние сегодня, что мы производим и что продаем?

День работников текстильной и легкой промышленности празднуется уже более 30 лет. Этот праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

После распада Союза его утвердили на государственном уровне главы республик отдельными указами.

Во времена Советского Союза легкая промышленность начала стремительно развиваться и в Таджикистане.

Появились льняные, шерстяные, трикотажные и хлопчатобумажные комбинаты - преимущественно в центральных районах страны.

После распада СССР постсоветский рынок открылся для импортных товаров, что привело к значительному спаду отечественного текстильного производства.

Легкая промышленность независимого Таджикистана

Правительство Таджикистана рассматривает сектор текстильной и швейной промышленности, как приоритетную отрасль для будущего развития страны.

Производство в данных отраслях включает хлопковое волокно, ткань и хлопчатобумажную пряжу, одежду и одежду с дополнительными текстильными усовершенствованиями включая униформу, спецодежду, рубашки, брюки, джинсы и так далее.

Цели развития текстильной и швейной промышленности Таджикистана включают диверсификацию основы экспорта и создание новых рабочих мест. Правительство Таджикистана прилагает большие усилия для содействия устойчивому росту и диверсификации экспорта текстильной продукции страны.

Хлопкоочистительные предприятия производят более 120 тысяч тонн высококачественного хлопка-волокна, что является основой экспорта текстильной отрасли Таджикистана. Из этого хлопка-волокна внутри страны перерабатывается всего 12 тысяч тонн в год: при этом мощности прядильных фабрик составляют более 70 тысяч тонн хлопковолокна в год.

Согласно данным Агентства по статистике, объем выпуска текстильной и швейной продукции в январе-апреле этого года в Таджикистане снизился на 12,3% из-за уменьшения выпуска хлопка-волокна.

В то же время за этот период увеличился объём производства пряжи хлопчатобумажной (на 32,8%), ткани (на 40,3%), ковров и ковровых изделий (на 40,3%), чулочно-носочных изделий (на 15,2%) и адраса (на 64,6%).

Доля текстильной продукции в общем объеме экспорта Таджикистана в январе-марте нынешнего года составила около 19%. Республика экспортировала хлопковое волокно, нитки, пряжу хлопчатобумажную, коконы, шелк, трикотажные изделия, ткань, ковры и другие текстильные изделия на общую сумму более $60 млн.

Приоритетная отрасль

Таджикистан обладает рядом характеристик, которые позволят ему в будущем достигнуть роста и развития в текстильной и швейной отраслях. В стране налажено собственное производство хлопка-сырца, что является основой для развития текстильной и швейной отраслей.

В марте нынешнего года правительством была принята Программа развития легкой промышленности до 2022 года.

В Программе предусмотрены осуществление комплекса мер по поощрению товаропроизводителей, обеспечению полной переработки сырья, в том числе хлопкового волокна, шкуры и шерсти внутри страны, являющихся базой развития легкой промышленности и увеличение экспорта готовой продукции. А также предусмотрен план мер по превращению Таджикистана из аграрно–промышленной в индустриально–аграрную страну.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в последних двух посланиях парламенту поручал обеспечить текстильные предприятия страны отечественным сырьём и довести уже переработку хлопкового волокна до последнего цикла.

Согласно данным Минэкономразвития и торговли Таджикистана, только 25% хлопка-волокна перерабатывается в стране.

Доля легкой промышленности с учетом хлопкоочистительных заводов в совокупной продукции промышленности республики составляет всего лишь 11,3%.

В настоящее время в республике осуществляется первичная переработка хлопка-сырца, которая включает предварительную очистку и отделение семян.

Получившийся полуфабрикат – хлопок-волокно продается в Турцию, Китай, Казахстан и другие страны в качестве сырья. Оттуда к нам поступают готовые текстильные изделия.

От экспорта готовой продукции (пряжи и ткани) основные страны-экспортеры получают доход, в 8 раз превышающий доход от экспорта хлопка-волокна.

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