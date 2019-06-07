Предприимчивый житель севера Таджикистана получил условный тюремный срок за сбыт моторного масла российского производства под брендом германского производителя.

Житель Худжанда Саидиброхим Файзуллоев в ноябре прошлого года установил на складе ЗАО «Сорбон» технологию по производству пластиковых бутылок, вместимостью 0,7 – 4 литра.

После он приобретал моторное масло российского производителя «Лукойл» по цене 11,25 сомони за каждый литр, который наливал в тары собственного изготовления.

«На пластиковые бутылки Файзуллоев наклеивал поддельные этикетки германской компании Silver, продукция которой является более качественной, соответственно, более дорогой. Готовую продукцию он реализовал посредством некоторых точек продажи запчастей», - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РТ.

Предприниматель попался во время проверки со стороны правоохранительных органов.

В отношении Файзуллоева было заведено уголовное дело за обман потребителей и судом города Худжанда был вынесен приговор о лишении его свободы сроком на 2,6 лет.

Однако вынесенное в отношение него наказание заменено на условный испытательный срок, отмечают в Генпрокуратуре.

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