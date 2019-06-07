115 миллионов мужчин и мальчиков в мире вступили в брак несовершеннолетними, из них 23 миллиона – в возрасте до 15 лет.

Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). В фонде проанализировали данные из 82 стран и пришли выводу, что ранние браки среди мальчиков – явление, встречающееся по всему миру, от азиатских и африканских стран до стран Латинской Америки.

«Брак крадет [у мальчиков] детство. Малолетние мужья вынуждены брать на себя недетские обязанности, к которым они совершенно не готовы. Они очень рано становятся отцами, они вынуждены с ранних лет обеспечивать семью, в результате у них нет возможности получить хорошее образование и найти хорошую работу», – сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Больше всего несовершеннолетних женихов – в Центральноафриканской Республике. 28 процентов мужчин в этой стране вступают в брак до достижения 18 лет. На втором месте – Никарагуа, на третьем – Мадагаскар.

Всего в мире, по данным ЮНИСЕФ, насчитывается 765 миллионов человек, вступивших в брак детьми. Большинство из них – женщины и девочки. Чаще всего ранние браки заключаются среди представителей бедных и малообразованных слоев населения, в первую очередь – сельских жителей.

«Мы отмечаем 30-ю годовщину принятия Конвенции о правах ребенка. Мы должны помнить о том, что ранние браки противоречат принципам, заложенным в этой Конвенции», – сказала Генриетта Фор.

По данным МВД Таджикистана, в 2018 году было зафиксировано 13 случаев выдачи замуж несовершеннолетних девочек и 16 случаев заключение брака с несовершеннолетними парнями (были ли в данном случае невесты тоже несовершеннолетними, не сообщается). В отношении их родителей были приняты меры на законодательном уровне.

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