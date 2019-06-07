Швейцарский адвокат Грегуар Манжа, представляющий интересы дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, в конце мая на своей странице в Twitter сообщил, что его подзащитной отказывают в лечении. передает CA-News.
По словам адвоката, Гульнара "была вывезена из медицинского блока тюрьмы сразу после его последнего визита к ней".
Кроме того, как заявил Грегуар Манжа, "ей в дальнейшем отказывают в доступе к врачам и, что она находится под постоянным психологическим давлением".
Грегуар Манжа отметил, что "сильно переживает за здоровье Гульнары Каримовой".
Напомним, что в начале марта Генпрокуратура республики сообщила, что Гульнара Каримова была отправлена в колонию из-под домашнего ареста по решению суда, которое было принято 5 марта 2019 года. Сообщалось, что причиной принятия такого решения стало «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания».
В 2015 году в отношении Каримовой в Швеции, Швейцарии и США завели уголовные дела, обвинив ее в присвоении около миллиарда долларов. Речь прежде всего шла о взятках, которые дочь покойного Ислама Каримова получала от крупных телекоммуникационных компаний для их вхождения на рынок мобильной связи Узбекистана.
В Узбекистане Каримову также обвинили в финансовых злоупотреблениях на сумму около 53 миллионов долларов США. В декабре 2017 года Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.
Позже Ташкентский областной суд заменил этот приговор на 5 лет ограничения свободы (домашний арест).
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