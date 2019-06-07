Самолет иранской авиакомпании «Вориш» (Varesh Airlines), выполнивший рейс по маршруту Мешхед-Душанбе с 83 пассажирами на борту, утром 6 июня приземлился в международном аэропорту Душанбе, сообщает дипломатическая миссия Тегерана в Душанбе.

В тот же день после полудня самолет вылетел обратно в Иран из душанбинского аэропорта c 86 пассажирами на борту.

Среди пассажиров были таджикские спортсмены по футзалу, которые примут участие в чемпионате Азии по этому виду спорта в Табрезе.

По сообщению посольства Ирана в Таджикистане авиарейсы по маршруту Мешхед-Душанбе-Мешхед будут выполнятся раз в неделю по четвергам.

«Дипломатическая миссия Ирана в Душанбе надеется, что в ближайшее время будут открыты авиарейсы, соединяющие столицы двух государств», - отмечено в сообщении.

Регулярные полеты по маршруту Мешхед-Душанбе-Мешхед перед этим осуществляла иранская авиакомпания Aseman Airlines. Рейсы были прекращены в конце сентября 2018 года по инициативе иранской стороны. С таджикской стороны полеты в Иран осуществлялись авиакомпанией Tajik Air, которая также прекратила полеты из-за финансовых проблем.

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