В Хабаровске вручат благодарность уроженцу Таджикистана Бахтиёру Усмонову, спасшему своего друга из коллектора с кипятком. О его награждении ходатайствовало УМВД России по Хабаровскому краю. Провести торжественную церемонию планируют 11 июня в школе №23, где мальчик учится, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Слава упал в колодец с кипятком 27 мая во дворе дома в переулке Дежнёва. Ребенок обжог около 40% тела и был доставлен в краевую клиническую больницу №2. По словам его матери Кристины Конограй, сын пробудет в медучреждении еще минимум два месяца. Судя по анализу крови, его состояние немного улучшилось.

"Мы играли со Славой во дворе, возле люка, накрытого доской. Он хотел перепрыгнуть колодец и не расчитал – нечаянно наступил на деревяшку, поэтому провалился в кипяток, - рассказал Бахтиёр Усмонов. – Я сразу подбежал и вытащил его. Мимо проходила соседка, я побежал, сказал ей, что случилось, потом побежал к родителям Славы".

Мальчик рассказал, что спасать детей в своем дворе ему приходится часто.

"Один раз мой сосед запутался в веревках, я его распутывал, это было долго и трудно. Другой малыш застрял между гаражами, я тоже ему помогал, - поделился Усмонов. - Когда я вырасту, я стану военным, потому что эта профессия мне очень подходит. Я хочу защищать свою семью и быть отважным".

Бахтиёр учится в 3 кадетском классе, увлекается футболом, как его старший брат, и занимается в спортивной секции.

"Мне нравится ходить в кадетский класс. Мы там собираем и разбираем винтовку. Я уже стрелял с «Калашникова». Нас учат ходить строевым шагом, петь и танцевать вальс. Я люблю читать рэп и сочиняю стихи", - рассказал мальчик.

Родители Бахтиера, Муслима и Рустам Усмоновы сейчас живут не вместе. Папа с двумя сыновьями два года назад переехал к родственникам в Россию, а мама осталась в Таджикистане. Отец работает охранником в магазине рядом с домом.

"Мы уже привыкли жить без мамы. Со старшим братом сами умеем все делать. Я могу яйца приготовить, суп или сделать бутерброд. Полы мою и посуду", - сообщил Бахтиёр Усмонов.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.