По соседству с Ташкентом (площадь которого составляет около 335 кв км) появится его близнец, который расположится на площади 20 тысяч гектаров (200 кв. км).

Презентацию плана «нового Ташкента» на своем сайте опубликовала Международная компания Benoy (Великобритания), передает ИА "Фергана".

По замыслу авторов проекта, «новый Ташкент» будет находиться к востоку от столицы Узбекистана на левом берегу реки Чирчик.

Территория позволит разместить здесь примерно 2 млн человек. Вся площадь разбита на несколько зон.

К примеру, в административную зону предлагается перенести посольства, здания министерств, ведомств и прочее. В северной части построят аэропорт. Также в «новом Ташкенте» будет торговая зона и бизнес-сity.

В жилых массивах, согласно мастер-плану, возведут многоэтажки, причем квартиры в них будут не только элитного класса, но и из категории доступного жилья. На дизайнерских картах городок утопает в зеленых насаждениях. Проектировщики запланировали создать разветвленную сеть каналов.

В презентации не сказано, кто является заказчиком проекта и на каком основании международная компания разработала двойника узбекской столицы. Однако директор Benoy Джон Доус, говоря о том, что дизайнеров вдохновляла история Узбекистана и Великого шелкового пути, заявил: «Мы рады быть друзьями и партнерами и с мэром воплотить свое видение в реальность». Правда, Доус не назвал никаких фамилий.

В столице Узбекистана, как и по всей республике, строительный бум наблюдается не первый год. Процесс возведения деловых центров и многоэтажных жилых комплексов сопровождается скандалами, поскольку он связан с принудительным выселением граждан из их домов.

Benoy – международная фирма, занимающаяся проектами в области архитектуры, графического дизайна, городского планирования, с офисами в Великобритании, Китае, ОАЭ, Малайзии, Сингапуре, Гонконге, Индии. В портфолио компании значатся проекты в Китае, Бахрейне, Дании, Словакии, Норвегии и других странах.

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