После того, как старшая дочь президента Узбекистана выложила в социальные сети фото, на котором ее отец Шавкат Мирзиёев готовит плов, в республике резко возрос спрос на кроссовки «как у президента», пишет Kaktakto.com.

Фото Instagram

На Facebook можно встретить объявления о продаже кроссовок на заказ по цене $550.

Фото:uznews.uz

Журналисты узбекских изданий пристально рассмотрели фотографию президента и определили, что Мирзиёев обут в кроссовки одного из старейших итальянских брендов Ermenegildo Zegna – Z Zegna, который специализируется на производстве спортивной одежды и обуви.

Сам бренд делает акцент на создании одежды и обуви в стиле casual. Костюмы и обувь бренда Ermenegildo Zegna пользуются спросом у людей, ведущих активный образ жизни.

Кроссовки TECHMERINO™, как на фото президента Узбекистана, выполнены из телячьей замши. Модель отличается легкостью (всего 280 грамм) и резиновой подошвой. Идеальна для городских условий.

Цена в онлайн магазинах не более $400.

Фото: Uznews.uz

Напомним, что средняя зарплата в Узбекистане на январь 2019 года составила $219.

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