После того, как старшая дочь президента Узбекистана выложила в социальные сети фото, на котором ее отец Шавкат Мирзиёев готовит плов, в республике резко возрос спрос на кроссовки «как у президента», пишет Kaktakto.com.
На Facebook можно встретить объявления о продаже кроссовок на заказ по цене $550.
Журналисты узбекских изданий пристально рассмотрели фотографию президента и определили, что Мирзиёев обут в кроссовки одного из старейших итальянских брендов Ermenegildo Zegna – Z Zegna, который специализируется на производстве спортивной одежды и обуви.
Сам бренд делает акцент на создании одежды и обуви в стиле casual. Костюмы и обувь бренда Ermenegildo Zegna пользуются спросом у людей, ведущих активный образ жизни.
Кроссовки TECHMERINO™, как на фото президента Узбекистана, выполнены из телячьей замши. Модель отличается легкостью (всего 280 грамм) и резиновой подошвой. Идеальна для городских условий.
Цена в онлайн магазинах не более $400.
Напомним, что средняя зарплата в Узбекистане на январь 2019 года составила $219.
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