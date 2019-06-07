Каждую пятницу самый популярный ведущий на радио «Asia-Plus» Баха Назирбаев составляет для вас музыкальный рейтинг всего самого вкусного за неделю.
Итак, слушаем:
Feride Hilal Akın - Yok Yok
Тут идеально все: и музыкальный ряд и визуальная составляющая, видимо поэтому композиция возглавляет чарты.
Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don't Care
Интересный тандем двух популярных исполнителей Британии и Северной Америки покорил не один миллион поклонников. И по праву занимает лидирующие позиции всех мировых чартов.
«Slame» - Гидравлика
На днях завершился второй сезон шоу «Песни» на телеканале ТНТ. Победителем стал «Slame» с треком Гидравлика. И не удивительно, что он разрывает чарты.
Randall - Wahran
Клип на композицию Wahran пока еще не сняли, но песня прочно зацепилась за верхушки хит-парадов центрально-азиатских стран.
Arash feat. Helena - One Night in Dubai
Эта парочка давно известна поклонникам их творчества и вот в очередной раз они доказали, что могут. Причем могут хорошо. Пока они уверенно занимают верхние строчки хит-парадов Азии и Европы, мы с нетерпением ждем видео на эту композицию.
До следующей пятницы!
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