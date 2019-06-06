Компания МегаФон Таджикистан завершила новый масштабный технический проект, в ходе которого во всех регионах страны значительно расширено покрытие 4G и улучшено качество работы сетей всех поколений. С начала 2019 года оператором модернизировано более 150 базовых станций, а скоростной мобильный интернет четвёртого поколения появился ещё в трёх городах и пяти районах Таджикистана.

Одними из первых результаты проведенных работ оценили жители столицы. Поддерживая инициативу правительства по развитию туризма в Таджикистане, оператор модернизировал сеть в районах, где расположены наиболее посещаемые достопримечательности Душанбе. В ряде других населенных пунктов, популярных у туристов, также заметно увеличена емкость сетей 2G/3G/4G, выросло число базовых станций и антенн, сеть настроена оптимально для обслуживания большего количества абонентов.

С развитием мобильных сетей все больше абонентов задумываются над тем, как подключиться к 4G от МегаФон Таджикистан. Именно он занимает лидирующие позиции по предоставлению качественной мобильной связи пользователям в республике. Абоненты МегаФон Таджикистан одни из первых, кто смогли получить качественный и высокоскоростной мобильный интернет 4G в своем регионе.

В ходе расширения сети четвертого поколения МегаФон Таджикистан запустил дополнительное оборудование, обеспечив более полное покрытие многих городов и райцентров республики. В некоторых местах связь четвертого поколения появилась впервые. В настоящее время скоростной доступ в интернет четвертого поколения есть у абонентов компании в городах Душанбе, Худжанд, Бохтар, Нурек, Яван, Шаартус, Кабадиян, Дангара, Куляб, Левакант, Дж. Балхи, А. Джоми, Вахш, Обикиик (Хуросон), Бустон, Пенджикент, Канибадам, Гафуров, в районах Турсунзаде, Гиссар, Рудаки, Шахринав, Вахдат.

Продолжается развитие сети третьего поколения. Оператором модернизировано более 100 площадок базовых станций в Согде, Хатлоне, РРП и ГБАО. Это позволило не только увеличить емкость сети в целом, но и перераспределить нагрузку, уменьшив ее на базовых станциях, расположенных в самых густонаселенных районах страны. На многих станциях третьего поколения внедрена технология Dual Carrier, которая позволяет серфить в интернете на высоких скоростях. В результате средние показатели в сети 3G увеличены более чем в два раза, а максимальные при загрузке данных на абонентское устройство могут достигать 42 Мбит/с.

Кроме того, начиная с 2017 г года МегаФон Таджикистан начал внедрять технологию UMTS 900 – это, по сути, 3G-сеть, работающая на частотах сети 2G. Благодаря пере использованию частотного диапазона увеличивается зона покрытия оборудования связи, присутствие 3G становится более уверенным там, где раньше был доступ только к сети 2G. Технология UMTS 900 будет внедрена на автомобильных трассах и в крупных садоводствах, где у пользователей высока потребность в скоростном мобильном интернете.

«Реализуя масштабные технические проекты, мы заботимся не только об удобстве абонентов. Надежная связь и скоростной интернет помогают развивать бизнес, способствуют более эффективной работе наших государственных заказчиков. Это позитивно отражается на экономике и социальной сфере Таджикистана, который занимает все более высокие позиции в мировых рейтингах скорости интернета. Так, с января этого года он поднялся сразу на 16 пунктов. В апреле средняя скорость передачи данных в Таджикистане превышала 10 Мбит/c. Уверен, что результаты развития нашей сети станут основой для следующего шага в успешное цифровое будущее», – сказал Технический директор компании МегаФон Таджикистан Рафиль АГЛЯМОВ.