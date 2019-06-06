Иногда такая вода течет из кранов в квартирах Душанбе

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил в минувшую среду безвозмездную помощь в размере $30 млн для улучшения инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Душанбе.

Грант для реализации Проекта по водоснабжению и водоотведению будет предоставлен за счет средств Международной ассоциации развития (член Группы Всемирного банка), сообщается на сайте Всемирного банка.

Еще $2 млн для осуществления этого проект выделит мэрия столицы.

«Вкладывая инвестиции в улучшение качества оказываемых коммунальных услуг, таких, как безопасное и надежное водоснабжение, Всемирный банк тем самым поддерживает усилия Таджикистана по развитию здорового и продуктивного человеческого капитала», - заявил постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс.

Он отметил, что проект также нацелен на укрепление потенциала ГУП «Душанбеводоканал», чтобы оно устойчиво функционировало и было надлежащим образом оснащено для оказания услуг населению более высокого качества.

Отмечается, что Душанбе расширяется быстрыми темпами: ожидается, что население города в 846 тысяч жителей, и его нынешняя территория в 12,7 тысяч га, увеличатся вдвое к 2040 году, что в свою очередь потребует вложения значительных инвестиций в инфраструктуру, в том числе в системы водоснабжения и канализации.

Согласно результатам проведенного недавно исследования, 98% домохозяйств в Душанбе имеют доступ к улучшенным источникам воды, но при этом только 61% жителей имеют доступ к воде, когда они в ней нуждаются. В связи с устаревшей инфраструктурой, потери воды являются значительными, и ее обслуживание зачастую не осуществляется.

Повезет району Сино

Новый проект будет реализован в районе Сино столицы - крупнейшем районе города, с населением около 350 тысяч человек.

«Это позволит повысить надежность и безопасность водоснабжения на отдельно взятых территориях за счет финансирования капитального ремонта инфраструктуры, такой как водопроводные трубы и подкачивающие насосы, а также строительства резервуаров запаса воды. Благодаря проекту также будет предотвращено переполнение канализационных сетей во время экстремальных погодных явлений и загрязнение воды, в результате замены канализационных коллекторов и труб», - отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркивают в представительстве Всемирного банка, проект поможет укрепить институциональный потенциал, включая финансовое управление коммунального предприятия ГУП «Душанбеводоканал».

В рмках проекта будет также профинансирована установка бытовых счетчиков воды в целях повышения экономии воды, что облегчит проведение мониторинга и выставление счетов за потребление воды. Данный компонент проекта будет дополнен проектом, финансируемым за счет средств Азиатского банка развития, который направлен на повышение эффективности деятельности ГУП «Душанбеводоканал».

В рамках реализации проекта также будет оказываться поддержка осуществлению приоритетной инвестиционной программы правительства, оцениваемой более чем в $150 млн, по реабилитации и модернизации существующей сети водоснабжения в городе Душанбе

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