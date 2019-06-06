Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 2 июня в Тегеране попросил президента Ирана Хасана Рухани об использовании порта Чабахар для транзита таджикских товаров, сообщает иранское информагентство IRNA.

Иранский президент отметил, что порт Чабахар может стать наиболее удобным и безопасным маршрутом для поставок таджикских товаров.

Агентство отмечает, что стратегически важный порт Чабахар, расположенный на юго-востоке Ирана, сократит расходы на экспорт товаров из Таджикистана.

Президент Рухани также сказал, что Иран готов предоставить Таджикистану инженерно-техническую поддержку для реализации проектов в Таджикистане.

Ранее сообщалось, что иранский порт Чабахар планируют превратить в крупный транзитный хаб Евразии.

Договор о совместном развитии порта Чабахар был подписан между Ираном и Индией в мае 2015 года.

Ожидалось, что этот порт разгрузит основной порт Ирана — Бендер-Аббас, по перевалке сырой нефти и мочевины. Впоследствии стороны подписали еще несколько соглашений по данному вопросу. Так, в мае 2016 года Иран, Индия и Афганистан подписали трехстороннее транзитное соглашение в Тегеране, которое позволило трем странам открыть новые маршруты для соединения между собой путем преобразования порта Чабахар в транзитный узел в обход Пакистана.

В конце 2016 года премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия совместно с Таджикистаном намерена развивать логистику и торговлю в иранском порту Чабахар.

Данное заявление прозвучало после того, как Пакистан в очередной раз отказался предоставить Индии доступ в Центральную Азию и Афганистан для торговли и коммерции.

Эксперты отмечают, что в перспективе порт Чабахар может быть соединен с транспортной системой Каспия посредством строящейся железной дороги Чабахар – Захедан и восточной железнодорожной веткой коридора «Север-Юг» — «Казахстан – Туркменистан – Иран», которая уже достаточно активно функционирует.

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