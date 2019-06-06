Президент Туркменистана 4 июня, в праздник разговения (Ораза Байрам) дал садака (праздничное угощение) за счет гонораров от своих книг, сообщает со ссылкой на Госинформагентство Туркменистана ИА Фергана.

Торжества происходили в селе Кипчак, где расположен мавзолей первого президента страны Сапармурата Ниязова (Туркменбаши). Там Бердымухамедова встретили председатель Меджлиса (парламента), члены правительства, руководители министерств и ведомств, хяким (мэр) Ашхабада, представители дипломатических миссий и международных организаций. Президент возложил к мавзолею венок и распорядился, чтобы муфтий прочел поминальную молитву. После молитвы, как отмечает агентство, «глава государства спустился к семейной усыпальнице первого президента Туркменистана».

После этого в мечети Кипчака был дан садака за счет авторских гонораров Бердымухамедова, написавшего несколько десятков книг на самые разные темы. Перед началом трапезы президент еще раз напомнил, что у туркменского народа существует традиция почитать усопших, в связи с чем и было организовано посещение могилы Ниязова.

Независимое издание «Хроника Туркменистана» отмечает, что в связи с поездкой Бердымухамедова в мечеть улицы Ашхабада перекрывали. Многим людям пришлось провести на жаре по три-четыре часа в ожидании возможности проехать. В прошлый раз перекрытие дорог проводилось в Ашхабаде 31 мая из-за саммита Совета глав правительств стран СНГ. В этот день Бердымухамедов лично за рулем «Волги» катал по столице российского премьер-министра Дмитрия Медведева.