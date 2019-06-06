Президент Ирана Хасан Рухани посетит Душанбе в рамках пятого саммита глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое состоится 14-15 июня в Душанбе, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана. Там отметили, что официальный Тегеран подтвердил участие иранского лидера в душанбинском саммите.

Ранее МИД сообщал, что по итогам прошедшего в начале июня официального визита главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина в Тегеран и его встречи с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом был подписан меморандум между правительством Таджикистана и Ирана о принципах и рамках двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Согласно подписанному меморандуму, отмечается на сайте МИД РТ, стороны в дальнейшем обязуются осуществлять плодотворное сотрудничество в обеспечении безопасности и борьбы против преступности сфере предотвращения захвата власти, угроз против конституционных устоев, борьбы против терроризма и его финансирования, профилактики незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ, борьбы против незаконной миграции, торговли людьми, профилактики и борьбы против преступлений с использованием информационных технологий, предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и экстремизма, не вмешиваясь во внутренние дела друг друга.

В меморандуме отмечено, что «стороны должны предотвратить деятельность партий и организаций, признанных как террористические и экстремистские, а также воздержаться от их поддержки и приверженности».

«В связи с этим иранская сторона подчеркнула, что не допустит на своей территории деятельности членов и сторонников террористических и экстремистских организаций, в том числе запрещённой в Таджикистане партии исламского возрождения», - отмечает департамент информации МИД Таджикистана.

Наряду с этим стороны обязались расширить сотрудничество по обмену информацией по всем направлениям, принять меры по проведению совместных мероприятий, по предотвращению незаконного обучения граждан на своей территории, оказанию технической помощи и использованию опыта друг друга.

Период охлаждения

Отношения между Таджикистаном и Ираном окончательно охладели в 2016 году, после того, как Иран пригласил разыскиваемого председателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири.

В марте этого года руководство Ирана сменило своего представителя в Таджикистане, проработавшего в Душанбе более четырех лет - иранского посла Худжатулло Фагони сменил тогда Мохаммедтаки Сабири.

В ответ Таджикистан также сменил своего посла в Иране на более опытного дипломата: Низомиддин Зохиди был назначен на должность главы дипмиссии Таджикистана в Иране 10 апреля. До этого он работал первым заместителем министра иностранных дел Таджикистана, и является дипломатом высокого уровня.

Визит президента Ирана в Душанбе эксперты считают началом оттепели в отношениях Душанбе и Тегерана.

Ранее в интервью «АП» таджикские эксперты заявили, что отношения между Душанбе и Тегераном могут улучшиться.

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