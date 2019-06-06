В киргизском селе Орок в ходе массовых беспорядков после айт намаза (праздничной молитвы в честь разговения) были повреждены 15 домов, пишет ИА Фергана.
Представитель пресс-службы ГУВД Чуйской области Назира Имангазиева заявила, что в домах были разбиты стекла. Кроме того, участники беспорядков подожгли один сеновал. Милиционеры задержали около 25-30 участников погромов.
По информации издания Turmush, конфликт начался около мечети. Там после айт намаза встретились двое молодых людей, которые зимой поссорились с привлечением милиции (но потом примирились). Теперь они начали вспоминать тот случай и поспорили, кто из них первым написал заявление в милицию. Вскоре перепалка переросла в драку. К одному из молодых людей присоединился друг, и они вдвоем избили оппонента. В итоге эта драка стала причиной массового конфликта с межнациональным оттенком.
К урегулированию ситуации привлекли весь личный состав ГУВД Чуйской области. По информации издания KaktusMedia, на место прибыл глава МВД Киргизии Кашкар Джунушалиев.
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