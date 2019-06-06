Представители Таджикистана вошли в состав миссии наблюдателей от исполкома и МПА СНГ.

Глава Центризбиркома Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода и руководитель аппарата ЦИК республики Навруз Самадзода будут мониторить выборы в составе миссии наблюдателей от исполкома СНГ, сообщили «АП» в ЦИК Таджикистана.

Кроме того, за выборами главы Казахстана в составе миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ будет наблюдать депутат нижней палаты парламента Таджикистана Амрихудои Дамдор.

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов:

Жамбыл Ахметбеков – от Коммунистической народной партии;

Дания Еспаева – от партии "Ак жол";

Амиржан Косанов – от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" (Судьба нации);

Толеутай Рахимбеков – от партии "Ауыл";

Амангельды Таспихов – от Федерации профсоюзов Казахстана;

Касым-Жомарт Токаев (действующий президент Казахстана) – от партии Nur Otan;

Садыбек Тугел – от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" ("Орлы великой степи").

Необходимость в проведении внеочередных президентских выборов возникла в Казахстане после того, как 19 марта 2019 года прежний глава государства Нурсултан Назарбаев во время своего обращения к народу Казахстана заявил о намерении сложить с себя полномочия. Президентом Казахстана с 20 марта является Касым-Жомарт Токаев, который до этого был спикером сената.

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