Представители Таджикистана вошли в состав миссии наблюдателей от исполкома и МПА СНГ.
Глава Центризбиркома Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода и руководитель аппарата ЦИК республики Навруз Самадзода будут мониторить выборы в составе миссии наблюдателей от исполкома СНГ, сообщили «АП» в ЦИК Таджикистана.
Кроме того, за выборами главы Казахстана в составе миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ будет наблюдать депутат нижней палаты парламента Таджикистана Амрихудои Дамдор.
Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года.
На пост главы государства претендуют семь кандидатов:
Жамбыл Ахметбеков – от Коммунистической народной партии;
Дания Еспаева – от партии "Ак жол";
Амиржан Косанов – от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" (Судьба нации);
Толеутай Рахимбеков – от партии "Ауыл";
Амангельды Таспихов – от Федерации профсоюзов Казахстана;
Касым-Жомарт Токаев (действующий президент Казахстана) – от партии Nur Otan;
Садыбек Тугел – от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" ("Орлы великой степи").
Необходимость в проведении внеочередных президентских выборов возникла в Казахстане после того, как 19 марта 2019 года прежний глава государства Нурсултан Назарбаев во время своего обращения к народу Казахстана заявил о намерении сложить с себя полномочия. Президентом Казахстана с 20 марта является Касым-Жомарт Токаев, который до этого был спикером сената.
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