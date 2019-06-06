Вчера весь мир отмеча День окружающей среды. ООН призывает государства проводить в этот день мероприятия, подтверждающие их стремление к сохранению и улучшению природы. А корреспонденты "АП" вышли на улицы столицы, и выбросили мусор прямо под ноги прохожим.

Как себя вели люди, смотрите в нашем сюжете.

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