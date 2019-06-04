Проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 34 проекта на общую сумму $345млн. На что идут эти деньги и что в ответ получает Японская сторона? Общее количество участников из Таджикистана в образовательных программах JICA превысило 2100 человек. Кто, как и чему обучается в Японии? «Давать не рыбу, а удочку» - чем хороша модель поддержки, которую выбрала JICA? На эти и другие вопросы ответил глава представительства Японского Агентства JICA Tajikistan Хидеки Танабе.