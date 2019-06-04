Министерство внутренних дел Таджикистана при поддержке офиса JICA в Таджикистане провело научно-практическую конференцию национального уровня на тему «Осмотр места происшествия».
В конференции приняли участия сотрудники МВД, судьи, прокуроры, следователи, а также руководители следственных отделов, исследователи и эксперты-криминалисты правоохранительные органов республики.
Целью конференции было представление и обсуждение вопросов, связанных с наращиванием потенциала специалистов для проведения аккуратных расследований и криминалистического обследования, включая координацию между соответствующими правоохранительными органами.
Замминистра внутренних дел Таджикистана Икром Умарзода в своем выступлении отметил, что защита прав и свобод человека и гражданина являются одной из основных задач государства, и в стране будут приняты необходимые меры для его достижения.
Эксперты МВД и приглашенные специалисты из правоохранительных органов выступили с презентациями о важности проверки на местах происшествия для следственных и оперативных групп и о правовых рамках деятельности следователя в ходе проверки.
«Развитие каждой страны и общества начинается с развития человеческих ресурсов, и надеюсь, что это мероприятие станет хорошей возможностью для улучшения знаний и навыков», - сказал глава представительства JICA в Таджикистане Хидеки Танабе.
С презентациями о значимости осмотра места происшествия для открытия уголовных дел, организации и предоставления полного спектра следственных и оперативно-розыскных групп, организационно-правовых основ деятельности следователя при осмотре места происшествия, судебного опыта по пропавшим без вести и другими темами выступили сотрудниками МВД и приглашенные специалисты из правоохранительных органов.
В докладах были затронуты важнейшие аспекты производства первоначальных следственных действий, обнаружения, изъятия следов преступления, использования технических средств и научно-обоснованных методов при расследовании преступлений по фактам осмотра места происшествия.
JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2200 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 35 проекта на общую сумму более 349,6 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 267,6 млн. долларов грантовой помощи), из которых 11 проектов являются действующими.
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