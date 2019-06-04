Рост числа случаев бродяжничества и попрошайничества среди несовершеннолетних является очень тревожной тенденцией. Столичная милиция просит родителей обратить внимание на своих детей.

"Я собираю 50 сомони каждый день и отдаю их маме. Это деньги для квартплаты. Прошу деньги у людей у светофора на "Гулистоне" - рассказывает девочка.

Ее зовут Нозанин. Она живет вместе с матерью, сестрой и братом на съемной квартире.

Нозанин 9 лет, но она не учится в школе. Разговаривает она очень спокойно и застенчиво, из нее трудно вытянуть слово.

"Мои брат и сестра учатся в школе, они не занимаются попрошайничеством", - говорит она.

Фото Asia-Plus

Когда мы с ней разговаривали (31 мая), она уже второй день была в следственном изоляторе. Ждала, когда ее заберет мама.

Таких детей, как Нозанин не мало. Они проводят все свое время на улицах города, собирая деньги. Большинство из них говорят, что просить милостыню их заставляет тяжелая жизнь.

Но бывают случаи, когда дети просто убегают из дома погулять...

16-летний подросток, с которым мы также познакомились в приемнике-распределителе, не захотел назвать свое имя. Его в 12 часов ночи на улице в Душанбе нашли сотрудники милиции. Подросток из города Рогуна, говорит, что просто хотел погулять и посмотреть Душанбе, но потерял дорогу обратно.

Фото Asia-Plus

Парень учится в 11-м классе в одной из школ Рогуна, в столице он никого не знает.

Сотрудники столичного отделения полиции говорят, что каждый день возвращают детей их родителям и просят более строго следить за детьми. Но каждый день эти дети вновь оказываются на улицах. Некоторые родители просто не в состоянии за ними уследить, другие направляют детей на улицы целенаправленно – работать.

По данным МВД Таджикистана, за четыре месяца текущего года за административное нарушение в стране было задержано 6 тысяч 696 (в 2018 - 6325) несовершеннолетних.

Как сообщил "АП" начальник службы Управления по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи МВД РТ Абдусаттор Фаттохзода, за четыре месяца текущего года сотрудники управления провели 2 тыс. 188 рейдов и совместных операций под названиями "Наврас", "Оворагард" и "Талбанда".

Фото Asia-Plus

В результате 1936 подростков были задержаны как бродяги, 298 – как попрошайки, 235 работали грузчиками на рынках, четверо были задержаны за проституцию, 10 - при употреблении алкогольных напитков и т.д.

Глава приемника-распределителя столицы для несовершеннолетних Баходур Хамрохзода говорит, что рост числа случаев бродяжничества и попрошайничества среди несовершеннолетних является очень тревожной тенденцией.

"В течение четырех месяцев у нас побывало 149 несовершеннолетних, которые были задержаны во время рейдов на улицах города, - говорит он. – В основном все они были бродягами или попрошайками. Подростки были доставлены в приемный центр, а затем их передали родным".

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