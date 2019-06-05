От всего нашего коллектива - пусть Рамазан подарит вам силы и терпение. Пусть все ваши благие поступки, знаки милости и отзывчивости воздадутся вам миром, счастьем, любовью и достатком.
Чтобы в твоём доме всегда раздавался искренний смех добрых гостей и любимых людей.
Пусть в вашей жизни будут чистая любовь и долговечное счастье. Желаем сохранить всё то, чем дорожите и что цените.
Удачных дней и добрых людей на жизненном пути!
Аши, Митра или Анахита: Узнай, каким богом зороастризма ты мог бы быть
Важность в деталях. В Душанбе специалисты изучили процесс правильного осмотра места происшествия
О деятельности JICA в Таджикистане. Подкаст #10
Попрошайки, бродяги и проститутки. За 4 месяца в приемнике Душанбе побывали 149 детей
Люди, которые изменили мир. Как выглядят самые успешные стартаперы?
Сегодня Иди Фитр отпраздновали в Москве
12 самых красивых и востребованных актрис Центральной Азии
Таджикские школьники создали свои первые стартапы
Дождь, гроза, град: нестабильная погода в Таджикистане сохраняется
Семь мигранток из Центральной Азии освободили из сексуального рабства в Турции
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста