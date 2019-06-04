Уроженцы Таджикистана Мирзо Шукориев и Махмадбек Махмадбеков, проживающие в России, заняли призовые места в Кубке Европы по дзюдо среди юниоров. У Мирзо золото турнира, а у Махмадбека - бронза.
На Кубке Европы по дзюдо, проходившем с 1 по 3 июня в австрийском городе Лейбниц, приняли участие свыше 300 молодых спортсменов.
Успешно выступили на этих соревнованиях таджикские борцы Мирзо Шукориев и Махмадбек Махмадбеков, выступившие под российским флагом.
В весовой категории до 81 кг не было равных Мирзо. Одержав серию побед, в финале он встретился с сильным бразильским спортсменом Шидтом Гильермо. Непростой поединок завершился уверенной победой Шукориева. Ему была вручена золотая медаль первенства Европы.
В прошлом году Мирзо Шукориев впервые выступил на международных соревнованиях и сразу же завоевал медаль. На Кубке Европы по дзюдо в Португалии среди юниоров до 21 года он занял второе место. В феврале нынешнего года в Кубке Европы среди юниоров в Санкт-Петербурге Мирзо завоевал «золото».
Неплохо выступил и другой уроженец Таджикистана - Махмадбек Махмадбеков. Он стал бронзовым призером соревнований.
Махмадбеков продемонстрировал высокую технику борьбы в схватках с соперниками из Италии, Грузии, Болгарии и Австрии.
Махмадбек Махмадбеков - чемпион России, победитель и призер нескольких международных чемпионатов по дзюдо среди юниоров.
Семейный клуб
Мирзо и Махмадбек тренируются в спортивном клубе дзюдо «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых и учатся в Училище олимпийского резерва города Иркутска.
Семья у Махмадбековых достаточно большая. Его брат Сомон — тоже известный дзюдоист, выступает за сборную Таджикистана. В августе 2017 года он выиграл бронзовую медаль на Кубке Европы среди юношей в возрасте до 21 года, а в прошлом году стал чемпионам Азии.
В дзюдо Махмадбек пришел с подачи известного тренера Эргаша Махмадбекова. Тот получил известность не только в спортивных кругах Сибирского федерального округа. Он - президент Федерации дзюдо и самбо города Иркутска и член Общественной палаты при губернаторе области.
Махмадбековы — династия дзюдоистов. Эргаш и его брат Фотех — тренеры, а Сомон и Махмадбек приходятся им племянниками.
- Это дети моих братьев, с семи лет они живут у меня, мы так договорились, — рассказал Эргаш в интервью российским СМИ. - Под моим контролем ребята окончили школу, сейчас учатся в училище олимпийского резерва Иркутска. Как тренер я к ним отношусь строго: после 23.00 — отбой, никаких телефонов, интернета. В 6.30 - подъем, пробежка, растяжка, тренировка. Днем - учеба, вечером - тренировка.
Семья Махмадбековых жила в Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана. После начала гражданской войны они покинули родную страну.
Специалисты считают, что именно благодаря Эргашу и его сподвижникам Иркутск превратился в один из центров дзюдо в России. Махмадбеков не забывает и своих земляков из Таджикистана, и всегда готов протянуть им руку помощи.
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