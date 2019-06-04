За последнее десятилетие удалось значительно расширить доступ ВИЧ-инфицированных людей к антиретровирусным препаратам и презервативам. Число случаев смерти от заболеваний, связанных со СПИДом, сократилось почти вдвое, а количество новых случаев заражения среди взрослых — на 19 процентов. Однако этот успех коснулся не всех: в странах Восточной Европы и Центральной Азии за этот же период число новых случаев ВИЧ-инфекции возросло на 30 процентов, передает Служба новостей ООН.

«Когда 18 лет назад Генеральная Ассамблея ООН проводила первую специальную сессию, посвященную этой эпидемии, мир без СПИДа невозможно было себе представить. С тех пор в борьбе с вирусом иммунодефицита удалось добиться невероятного прогресса», - говорится в докладе Генерального секретаря, который 3 июня обсудили участники заседания Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного ходу осуществления Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом.

В период с 2008 по 2017 год смертность от СПИДа удалось сократить на 43 процента, число новых инфекций среди детей - на 45 процентов, среди взрослых - на 19 процентов. Количество заболевших людей, получивших доступ к лечению, увеличилось в пять с половиной раз. В 2017 году из 36 миллионов заразившихся лечение получали более 21 миллиона.

Однако впечатляющий прогресс в борьбе с эпидемией ВИЧ, как отметил Генеральный секретарь ООН, наблюдается не повсюду. Десятки стран и целые регионы не смогут выполнить поставленные задачи.

«В Восточной Европе и Центральной Азии, например, количество новых случаев ВИЧ-инфекции с 2010 года выросло на 30 процентов, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке смертность от заболеваний, связанных со СПИДом, за тот же период увеличилась на 11 процентов», - отмечается в докладе Генерального секретаря.

Проблем, мешающих искоренению СПИДа, — множество, и они варьируются от страны к стране. Но основная причина такого положения дел - уголовное преследование за однополые отношения, употребление инъекционных наркотиков и сексуслуги.

Например, отмечает Генсек ООН, в 68 странах мира все еще действуют законы и нормы, предусматривающие уголовную ответственность за однополые сексуальные отношения. В 17 странах уголовному преследованию подвергаются трансгендерные лица. В 116 странах криминалом считаются услуги проституток, а в 33 странах казнят за преступления, связанные с наркотиками.

Все эти меры загоняют людей в подполье. Они боятся обращаться за помощью, проходить тестирование. Это означает, что вирус выявляется на поздней стадии, лечение начинается поздно, многие не соблюдают режим лечения и тем самым повышается риска распространения заболеваемости.



Тем не менее, как считает Генеральный секретарь ООН, «у большинства стран во всех регионах с любым уровнем дохода имеются возможности» для того, чтобы до 2030 года покончить с эпидемией СПИДа, как угрозой общественному здоровью».

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