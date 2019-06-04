Президент Таджикистана в ближайшее время посетит Беларусь. Об этом было заявлено на встрече Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Таджикистан в Республике Беларусь Махмадшарифа Хакдода с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в Минске 3 июня.

В ходе состоявшейся беседы сторонами были обсуждены вопросы таджикско-белорусского сотрудничества, взаимодействия в сферах культуры, образования, торговли, промышленности и совершенствования договорно-правовой базы, а также перспективы установления и развития взаимовыгодных контактов между Душанбе и Минском, об этом сообщает диппредставительство Таджикистана в Беларуси.

Таджикский дипломат поблагодарил Александра Лукашенко за теплые и добрые слова в адрес таджикского народа и его президента Эмомали Рахмона, и отметил, что благодаря лидерам двух государств отношения между Таджикистаном и Беларусью складываются доверительные и достигли уровня стратегического партнерства, а взаимные официальные визиты глав государств и встречи на других международных площадках придали новый импульс двусторонним и многосторонним отношениям.

«Мы договорились, что в ближайшее время приедет в Беларусь Президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон. Его знают, любят в Беларуси. И знает не только, как у нас сейчас принято говорить, элита — те, которые занимаются политикой. Эмомали Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда», — сказал Александр Лукашенко на встрече, сообщает пресс-служба таджикского диппредставительства в Минске.

фото пресс-службы таджикского диппредставительства в Минске.

Президент Беларуси добавил, что в этой связи особенно важно обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, ход выполнения последних договоренностей. «У нас есть дорожная карта и ее надо строго реализовывать - это выгодно и нам, и вам», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее, страны договорились высадить в Беларуси сады дружбы. Плодовые культуры из Таджикистана уже есть в Брестской и Гомельской областях.

«Если пойдет это, вы будете пионером в Беларуси по передвижению садов крайнего юга, некогда великой страны Советского Союза, сюда, в северную Беларусь. Я думаю, что должно получиться», - заявил лидер Беларуси.

Во время встречи также затрагивалось развитие промышленной кооперации между странами, в том числе работа сборочного производства белорусской тракторной техники в городе Гиссар. «В этом году, по-моему, они выпустили уже пятьсот тракторов. Есть большой спрос в соседних государствах. Мы готовы и дальше развивать наше совместное предприятие в том плане, как мы и договаривались», - сказал А. Лукашенко.

Посол отметил, что в настоящее время появились позитивные тенденции налаживания взаимовыгодного сотрудничества, особенно в развитии промышленной кооперации, создании совместных производств в агропромышленном комплексе. Отдельно было подчеркнуто, что одной из форм сотрудничества является налаживание и развитие контактов между административно-территориальными единицами Таджикистана и Беларуси. Лукашенко с удовлетворением воспринял данные предложения и выразил готовность к всестороннему сотрудничеству с Таджикистаном по самому широкому спектру вопросов, отмечает пресс-служба таджикского диппредставительства в Минске.

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