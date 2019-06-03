В 1785 году 3 июня был продемонстрирован и испытан парашют: французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился и с высоты 300 м скинул на парашюте собаку.

Но самый первый эскиз еще в 1483 году нарисовал Леонардо да Винчи. Он говорил:

"Если у человека есть шатер из накрахмаленного полотна шириной в 12 локтей и вышиной в 12, то он сможет бросаться с любой высоты, без опасности для себя".

Сегодня, в День рождения парашюта, мы решили рассказать, как в Таджикистане можно научиться прыгать с парашютом, и с чего надо начинать.