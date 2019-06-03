Экзаменационная пора в самом разгаре, а, значит, родители выпускников и сами школьники уже пьют валериану. Педагог, генеральный директор Академии ментальной арифметики «Империя знаний» и мать троих детей Вероника Коробкина дает советы из собственного опыта, как физически и психологически помочь ребенку их сдать.

Сплошные нервы и психологический вопрос

Жуткий стресс эти экзамены, и совсем не важно, в каком классе учится ребенок. Учителя пугают детей и родителей – их, к слову, сильнее, потому что именно они несут ответственность за своих детей. По словам Вероники Коробкиной, психологическая сторона в этом вопросе играет самую важную роль:

- Ребенка нужно готовить к критическим ситуациям в жизни, и это делается не за пару дней до экзамена, а на протяжении становления его как личности. Состояние стресса больше вызываем мы, взрослые: в школе им постоянно говорят и пугают экзаменами, дома родители делают то же самое и говорят о негативных последствиях в случае не сдачи экзамена. Такая обстановка только усиливает страхи детей.

Поэтому я считаю, что с ребенком, какого возраста бы он ни был, нужно говорить, и постараться, чтобы он услышал и осознал простые истины.

Экзамены - это просто проверка знаний и если даже он не сдаст экзамен, то ничего судьбоносного не произойдет, но возникнут маленькие проблемы, которые нужно будет дополнительно решать. Каким образом? Снова заниматься, готовиться и идти на пересдачу. Это неприятно, но не смертельно. Да, это важный этап, особенно, если на кону выпускные экзамены, но его надо считать лишь одной из многих ступенек, по которым выстраивается жизнь.

Вероника Коробкина соцсети

Педагог считает, что главная задача, которая стоит перед родителем, чтобы ребенок сам осознал, что лучше достичь желаемого результата с первого раза.

- Плохая оценка - это не показатель того, что наш ребенок плохой и мы его перестанем любить. Это показатель того, что материал усвоен недостаточно хорошо. Желательно в течение всего образовательного процесса доносить до сознания ребенка, что учится он для себя, а не ради оценки и не ради нас.

Дети часто строят вокруг себя невидимый забор вокруг из детских страхов, неуверенности в себе, мысли о том, что его не любят из-за плохих оценок. Нужно чаще говорить, что мы любим их и верим в них, именно наша любовь и вера в успехи ребенка помогают ему, - говорит Вероника Коробкина.

иллюстрация с сайта mel.fm

Технические моменты

Педагог с 22-летним стажем высшей категории рекомендует усилить питание. В частности, есть по небольшой горстке орехов, усиливающих работоспособность мозга, фрукты, овощи и другие витамины, а также соблюдать строгий режим дня.

- Нельзя часами сидеть и зубрить материал, так как активность мозга перегружается через час и уже не в силах воспринимать материал. Подготовка должна проходить периодами - час позанимались, отвлеклись на другую деятельность и минут через сорок можно вновь переключатся на умственную работу.

И еще небольшая хитрость: самый важный материал лучше читать перед сном. Ни в коем случае не стоит накануне экзамена бесконечно перечитывать учебники. Можете повторить только то, в чем есть слабые места, и заняться чем-нибудь увлекательным, что поможет отвлечься от переживаний. Например, можно заняться спортом.

иллюстративное фото с сайта today.kz

Генеральный директор Академии ментальной арифметики «Империя знаний» не советует прорабатывать материал по гаджетам.

По ее словам, лучше распечатать информацию либо готовиться по книге, подчеркивать карандашом нужное и важное или же просто переписать в тетрадь.

При таких действиях работает несколько видов памяти: зрительная и механическая, которые в сочетании дают отличный результат.

ПАМЯТКА: Что можно и нельзя делать в день экзамена?

Предэкзаменационному стрессу может сопутствовать отсутствие аппетита. Это тот случай, когда свой организм слушать не надо, обязательно поешьте хотя бы немного. В противном случае в состоянии стресса может произойти резкое снижение уровня сахара в крови, которые сопровождаются дрожью, потливостью, слабостью, головокружением, головной болью, тошнотой. Так недолго и в обморок упасть.

Но и переедать не стоит. Завтрак должен быть легким, содержать белки и углеводы. Например, творог, яичницу, кашу, бутерброд с сыром или с медом и выпить чай с лимоном и сахаром. Если нервы на пределе, в горло ничего не лезет, можно съесть чайную ложку меда, несколько орехов, кураги, горсть изюма или банан на выбор.

А вот чего ни в коем случае делать нельзя, так это принимать успокоительные средства, которые могут помешать сосредоточиться на экзамене. Если совсем сложно справиться с волнением, нанесите на виски или запястья несколько капель эфирного масла лаванды, базилика или мяты – они обладают успокаивающими свойствами.

Не заражайтесь чужим волнением! Типичная ситуация перед началом экзамена: перед дверью класса, в котором проходит экзамен, стоят трясущиеся от страха ученики, бесконечно обсуждающие, какие строгие экзаменаторы и сложные задания, что времени было недостаточно и т.д. Не толпитесь вместе с ними, соблюдайте нейтралитет. Если волнуетесь, переживайте свое волнение в одиночку.

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