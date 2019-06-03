В Душанбе состоится благотворительный концерт, на котором выступят молодые исполнители. Концерт состоится 7 июня в 17:00 в кинотеатре «Ватан». Все собранные от продажи билетов средства пойдут на помощь малоимущим семьям Таджикистана, сообщают организаторы.

С инициативой проведения концерта выступила инициативная группа молодежи, куда вошли студенты, молодые исполнители.

На концерте выступят студенты Национальной консерватории и другие талантливые исполнители, которые дадут «живой концерт», без использования фонограммы.

Стоимость билета – 10 сомони: все средства пойдут на оказание помощи детям из малоимущих семей.

По вопросам приобретения билетов можно обращаться по телефонам: 919095892, 935582306

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