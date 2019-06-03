В Олимпийском городке в Ашхабаде был установлен новый мировой рекорд - самый продолжительный велосипедный парад по одной линии. Об этом сообщила официальный представитель компании «Guinness World Records» - Шейда Субаши-Гемиджи в ходе церемонии, предшествовавшей старту массового велопробега, передает ТДХ.



Участниками масштабной велоакции стали 2019 человек. Велосипедисты выстроились в один ряд на определённом расстоянии друг от друга и объехали на велосипедах Олимпийский городок, преодолев дистанцию в 3300 метров.



Так в Ашхабаде был обновлен рекорд, установленный 3 марта 2019 года в Индии.

Между тем, на церемонии по случаю проведения в Ашхабаде массового велопробега, приуроченного к Всемирному дню велосипеда, выступил руководитель UCI Давид Лаппартьен. Он объявил о решении Международного союза велосипедистов наградить президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сертификатом признательности.

Лаппартьен также сообщил, о проведении в 2021 году в Ашхабаде чемпионата мира по трековому велоспорту.