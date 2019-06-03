В Андижанской области Узбекистана чиновники на местах перед визитом главы государства Шавката Мирзиёева во второй декаде мая, «подарили» нескольким андижанкам новое жилье – типовые дома (коттеджи), а после визита отобрали, пишет ИА «Фергана».

Одна из новоселов – Хуршида Тилляева, рассказывая об этом телеканалу «Узбекистон 24», назвала этот жест «отеческой заботой президента».

Но спустя несколько дней она же заявила, что после отъезда Мирзиёева из области ее попросили освободить дом, пообещав позже предоставить квартиру.

История вызвала такой резонанс, что многие узбекские СМИ наперебой стали проводить журналистское расследование.

Хуршида Тилляева, Кадр видеозаписи с сайта Ozodlik.org

Все началось с видеообращения Тилляевой, в котором она жаловалась на людей, отобравших «президентский подарок». Файл был размещен на сайте радио «Озодлик».

Женщина, работающая в швейном цехе, разочарованно говорила о том, как умело обманули ее местные чиновники, что они «вначале обнадеживают нас, а потом унижают». В материале приводился и рассказ другой андижанки, которой также якобы подарили коттедж, но, как выяснилось впоследствии, всего на несколько часов.

Причем, по словам андижанок, для демонстрации Мирзиёеву жилищ и красивой картинки в репортаже на центральном телеканале интерьер искусственно украсили – привезли дорогую мебель, бытовую технику, наборы специй, фотографии с пальмами. (Убранство, конечно, тоже оказалось временным).

Жительницы махалли в Андижане во время визита Шавката Мирзиёева. Фото пресс-службы президента Узбекистана

Новоиспеченным домовладелицам были даны инструкции не говорить при встрече с главой государства ничего лишнего, только благодарить за подарки. Примерно в таком ключе и строились снятые до этого интервью для показа на всю республику.

Как заявила Тилляева, после отъезда президента ей объяснили, что эти типовые дома уже имеют своих собственников, ей дадут жилье, но позже, - квартиру в многоэтажке, которую еще не достроили.

Корреспондент интернет-издания Daryo.uz провел собственное расследование, на месте пообщавшись с некоторыми очевидцами конфликта. По результатам бесед выяснилось, что несколько месяцев назад председатель комитета женщин Андижанской области Манзура Юнусова сообщила швеям о предоставлении им президентских подарков в виде коттеджей. В ответ женщинам нужно было дать позитивное интервью государственному телеканалу. Свою часть сделки жительницы Андижана выполнили, не скрывая на камеру своей радости. А вот чиновники схитрили.

Шавкат Мирзиёев в гостях у жительницы Андижана. Фото пресс-службы президента Узбекистана

По словам «обманутых домовладелиц» Муяссар Рахимовой и Шохисты Бакировой, им в итоге предоставили не отдельные типовые дома, а квартиры в еще недостроенных многоэтажках. В подобной ситуации оказались и другие «собственницы на час», заявившие, что стали невольными участниками спектакля для президента.

Другую версию событий, представили, в основном, правительственные СМИ.

Они говорили, что в интервью «Узбекистон 24» Тилляева якобы благодарила президента от лица матери, а съемка вообще проводилась в доме соседей, так как там интерьер оказался красивее.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.