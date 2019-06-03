Командир взвода почетного караула одной из войсковых частей Минобороны страны, дислоцированных в столице, лейтенант Комрон Саидамадов признан виновным в превышении полномочий.

Лейтенант в конце апреля текущего года поручил двум солдатам вверенного им взвода скосить траву возле плаца по строевой подготовке.

«Один из солдатов по причине имеющейся у него аллергии на траву отказался выполнять приказ командира, за что получил удар по голове, - сообщил «АП» источник в военном суде Душанбинского гарнизона. - Проведенная по данному факту экспертиза установила, что солдат получил легкую травму».

Военным судом Душанбинского гарнизона Комрон Саидамадов признан виновным по статье 391 (злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти) Уголовного кодекса республики.

Приговором суда в течение одного года 15% зарплаты виновного офицера будет перечисляться в доход государства.

Комрон Саидамадов был назначен на должность командира взвода почетного караула приказом министра обороны Таджикистана в ноябре 2017 года.

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