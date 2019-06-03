В минувшую субботу на территории джамоата Гулистон района Восе произошло лобовое столкновение двух машин марки Opel.

Автомашинами управляли жители района Хамадони 51-летний Курбонали Абдурахимов и района Дангара 23-летний Махмади Нусратов.

Виновником ДТП признан Абдурахмонов, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

На месте происшествия погибли четверо пассажиров автомобилей - 2 летний Рахим Абдурахимов, его годовалый брат Султон, а также 64-летний Азизулло Нусратов и его 37-летная дочь Озода.

Водители обоих машин в тяжелом состоянии госпитализированы.

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