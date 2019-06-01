Сегодня первый день лета, а также День защиты детей - наших самых дорогих людей.

Медиа группа «Азия-Плюс» решила объединить эти два праздника в один большой фестиваль. Сегодня его посетили тысячи душанбинцев и гостей столицы.

Как прошел детский праздник «Здравствуй, лето!» смотрите в нашем сюжете.

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