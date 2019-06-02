В Бухаре в последних числах мая прошел ежегодный, 18-й по счету традиционный фестиваль «Шелк и специи».

Он был организован хокимиятом Бухарской области, Государственным комитетом Узбекистана по развитию туризма и областным управлением Ассоциации ремесленников «Хунарманд», передает ИА "Фергана".

На городских площадках выступали фольклорные ансамбли и оркестры народных инструментов, предлагали свои товары ремесленники, приехавшие из разных регионов страны, а также из Таджикистана, Туркменистана и даже Афганистана.

Рядом с древней цитаделью Арк прошли показательные выступления спортсменов - боксеров и борцов, цирковые представления канатоходцев-дарбозов.

На площади перед архитектурным ансамблем Пои-Калян, расположенным у подножия знаменитого минарета Калян, были раскинуты ряды со специями и тканями. И оба вечера подряд в медресе Кукельдаш проходили показы мод, которые, по сути, и стали квинтэссенцией фестиваля.

Фото Андрея Кудряшова 1 /26

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