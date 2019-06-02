После приостановления применения смертной казни парламентом в 2004 году, в Уголовном кодексе Таджикистана с 16 до 5 сократилось количество статей, которые не применяются, но пока остаются в качестве устрашения, говорит правозащитник и председатель Общественного фонда «Перспектива» Ойнихол Бобоназарова.

«Когда террорист идёт себя взрывать, он не боится смерти»

- Оставшиеся 5 статей по смертной казни не применяются, но остаются. Почему?

- 30 июня 2003 года отменили смертную казнь в отношении женщин, а количество статей УК РТ с 15 были сокращены до 5. С 30 апреля 2004 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон в послании Маджилиси Оли объявил о моратории на применении смертной казни. 15 июля 2004 года парламент Таджикистана принял Закон «О приостановлении применения смертной казни» в стране. И с 1 марта 2005 года альтернативой смертной казни является пожизненное заключение.

После этого многие неправительственные организации Таджикистана, международные организации просили правительство Таджикистана отменить смертную казнь. В связи с этим указом президента в апреле 2010 года была создана рабочая группа по исследованию социально-правовых объектов отмены смертной казни в РТ, руководителем которого являлся старший советник президента по правовой политике Джумахон Давлатов.

В рабочую группу также входили все первые лица министерств и ведомств, омбудсмен, председатель Конституционного и Верховного суда, руководитель отдела Конституционной гарантии, прав граждан Исполнительного аппарата президента РТ.

К сожалению, в рабочую группу не были включены представители гражданского общества, духовенства и журналисты. Поэтому представители гражданского общества говорили, что эта группа не особо будет стараться отменить смертную казнь, поскольку она сама ее и принимала. Институт «Открытое общество» совместно с Лигой женщин юристов очень часто просили о встрече с рабочей группой. Они приглашали их представителей на круглые столы. Приглашали представителей судов, прокуратуры, милиции, адвокатов, омбудсмена, духовенства, СМИ, НПО.

Представители власти говорили о том, что общество еще не готово к отмене смертной казни. Но после каждого круглого стола проводились тайные голосования и их результаты показывали: более 70% были за отмену смертной казни.

Отмена смертной казни – один из приоритетов международного сообщества ООН, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, Международной правозащитной организации. Они постоянно выступают за отмену смертной казни, и, поскольку Таджикистан является членом многих международных организаций, он обязан это сделать.

После того, как в 2004 году была создана комиссия по смертной казни, международные организации отправляли ее членов - молодых и перспективных специалистов в государства, где к тому времени отменили смертную казнь. То есть, и гражданское общество и международные организации были уверены, что они не будут принимать решения в пользу сметной казни.

Но я в это не верила с самого начала. И, действительно, смертная казнь в Таджикистане до сих пор существует, несмотря на то, что страна является членом ОБСЕ и обязана полностью отказаться от нее.

Психология власти устроена таким образом: она считает, что смертная казнь пугает людей и это поможет сократить количество преступлений. Но когда террорист идёт себя взрывать, он не боится смерти.

Многие тяжкие преступления совершаются спонтанно и неосознанно, необдуманно, в состоянии аффекта. Например, муж застаёт жену с другим, или жена мужа с другой, или денежные споры какие-то, которые приводят к преступлению. То есть люди, совершившие такие преступления, не могут рассматриваться как профессиональные киллеры, которые задолго до совершения преступления планируют все шаги убийства или покушения на жертву. Да и профессиональных убийц в Таджикистане, которых можно было бы нанять за деньги, быть не может. Поэтому, мы много раз говорили о необходимости отказа от смертной казни, но пока не достучались.

Жизнь дана не государством, а Богом. Если государство убивает, то какая остаётся разница межу ним и преступником?

Смертную казнь отменили во многих странах мира, даже Африканские страны провели реформы и сделали это. Почти все европейские страны отменили смертную казнь, из постсоветских стран она осталась только в Беларуси.

- Считается ли вообще разумным в условиях демократического государства применять смертную казнь в качестве наказания?

- Как юрист я думаю, что нет. Если человек знает, что он никогда не будет освобождён, то он пойдёт на всё. Если он знает, что есть смертная казнь, он убьёт не только жертву, но и свидетелей.

Я помню, мы собирали подписи 30 тысяч противников смертной казни и отправили письмо президенту. Тогда нам ответили, что они займутся изучением всех сторон этого вопроса. Но вот уже 15 лет прошло...

«Ситуация только ухудшается»

- Активно ли применяются эти 5 статей? Чем они замещаются?

- Да, это рабочие статьи. Они заменены большим сроком тюремного заключения или пожизненным.

Есть важный момент. Дело в том, что могут быть ошибки в делах. Например, в России был случай, когда приговорили к смертной казни отца и его четырех сыновей. А потом оказалось, что вовсе не они были преступниками. Но как теперь вернуть невинных людей?

Мы знаем, что наши специалисты не самые высококвалифицированные. В Америке есть смертная казнь, но приговор там приводят в исполнение через 5-10 лет после суда, то есть время перепроверить все факты, подать апелляцию. В других же странах следователи заинтересованы в том, чтобы обвиняемый получил большой срок, они для этого очень стараются. Если обвиняемый не получит большой срок, то это вроде как минус его работы… Есть случаи, когда власти содействовали тому, чтобы подсудимого приговорили из личной неприязни.

Поэтому в наших судах очень мало оправдательных приговоров.

- Можно ли всё-таки надеяться на скорую и полную отмену этих 5 статей?

- Ситуация меняется не к лучшему. В законодательстве не предпринимаются реформы.

- В 2016 году Генпрокурор Таджикистана предложил расширить применение смертной казни на совершивших тяжкие и жестокие преступления, в том числе на террористов, изменников родины и попытавшихся совершить госпереворот. Вы не знаете, он был услышан?

- Может быть, нынешний генпрокурор хочет вернуть смертную казнь, но прежние точно были противниками. И ещё, от средств массовой информации тоже многое зависит: больше поднимайте этот вопрос, привлекайте специалистов, будьте активными во время пресс-конференций Генпрокуратуры, поставьте перед ними актуальные вопросы.

На одном из круглых столов в 2008 году в Душанбе нынешний прокурор говорил о том, что после моратория количество тяжких преступлений не увеличивалось. Или они говорят о том, что общество еще не готово к отмене смертной казни. Результаты этих семинаров и круглых столов, а также дискуссий, проводимых общественными организациями с привлечением представителей власти, показывали, что большинство были за отмену смертной казни.

Когда власть говорит о том, что смертная казнь пугает террористов, но многие террористы действуют исходя из того, что они в живых не останутся. Наказание смертной казнью не только не предотвращает преступления, но часто воспринимается с радостью, поскольку создаёт преступникам ареал мучеников.

Если взять опыт других государств в международном масштабе, то можно убедиться в том, что почти многие из них были сторонниками смертной казни. Но политическая воля президентов, премьер-министров, политических партий играла главную роль в отмене смертной казни. Поэтому политика не должна идти за обществом, она должна быть впереди и играть главную роль.

Право на жизнь является одним из фундаментальных прав человека и не должно зависеть от мнения общества.

…Комиссия по смертной казни сейчас не работает. К сожалению, гуманизации законодательства не происходит, поэтому ситуация только ухудшается.

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