В столице Казахстана 31 мая состоялось открытие первого в Центральной Азии фестиваля Comic Con.

Фестивальный формат Comic Con был первоначально реализован в США и в настоящее время широко известен всем любителям комиксов, киноманам, поклонникам видеоигр, мультфильмов и сериалов. Проходящий во многих странах мира фестиваль является традиционным местом встреч авторов огромной Вселенной комиксов со своей аудиторией, сообщает CA-News

Событие приурочено ко Дню защиты детей, а организатором фестиваля выступает акимат Нур-Султана в лице Astana Convention Bureau. Фестиваль будет длиться до 2 июня.

Участие в фестивале принимают такие мировые бренды, как Disney (Marvel), Amediateka Home of HBO, Nickelodeon, Cartoon Network, Sony Television, Wargaming.

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Организаторы предложили гостям выбрать, какую из тематических секций посетить во время мероприятия. В их числе – основная сцена, где прошли спикерские выступления, сессии вопросов и ответов, специальные показы сериалов «Флэш» и «Стрела» от Sony Television. Параллельно действовали комикс-павильон, зона киберспорта, кино-павильон, зона настольных игр и зал автограф-сессий.

Специальном гостем фестиваля является актер Йохан Филип «Пилу» Асбек – звезда сериала «Игра престолов», где он исполнил роль Эурона Грейджоя.

В числе зарубежных звездных гостей фестиваля также комедийный видеоблогер, ведущий веб-сериала «This is Хорошо» Стас Давыдов, диктор и актер озвучки Иван Жарков (голос Тора в «Мстителях»), российские кино- и комикс-блогеры Денис Оптимисстер и Вика Кисимяка.

Музыкальную составляющую фестиваля представят поп-группа NINETY ONE - основоположники музыкального направления Q-pop и симфонический оркестр Ne Prosto Orchestra – уникальный музыкальный коллектив, исполняющий темы из популярных сериалов и фильмов: «Игра Престолов», «Хоббит», «Звездные воины», кинофильмов Marvel и DC Comics.

Кроме того, в рамках Comic Con планируется проведение конкурса косплея в формате яркого костюмированного шоу.

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