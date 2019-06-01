Столичный аквапарк «Дельфин» объявил об открытии нового сезона. Двери комплекса открываются сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей.

Мы полностью готовы к обслуживанию посетителей. В первые дни работы аквапарка наших маленьких клиентов ждет приятный сюрприз. В честь Дня защиты детей с 1 по 3 июня для всех мальчиков и девочек, у которых рост до 130 см, вход абсолютно бесплатный», - сказали «АП» в администрации «Дельфина».

Аквапарк ждёт всех с 10:00 до 20:00 каждый день. Здесь есть две зоны: общая и VIP. В стоимость отдыха в VIP-зоне входит посещение общей зоны, а также СПА (хамам, сауна и водные процедуры).

Понедельник, среда и пятница в аквапарке – женские дни.

Этим летом в аквапарке «Дельфин» расценки следующие:

Общая зона

Утром до 13:00 (то есть территорию аквапарка нужно будет покинуть до 13.00)

Понедельник-пятница: 50 сомони (взрослый), 30 сомони (детский)

Суббота и воскресенье: 50 (взрослый), 30 (детский)

4-часовое пребывание (независимо от того, во сколько вы приходите в аквапарк)

Понедельник-пятница: 75 сомон (взрослый), 40 сомон (детский)

Суббота и воскресенье: 85 сомон (взрослый), 40 сомон (детский)

Вечером с 17:00

Понедельник-пятница: 50 сомон (взрослый), 30 сомон (детский)

Суббота и воскресенье: 50 сомон (взрослый), 30 сомон (детский)

Аквапарк Дельфин Фото delfin.tj

VIP-зона

4-часовое пребывание (независимо от того, во сколько вы приходите в аквапарк)

Понедельник-пятница: 120 сомон (взрослый), 80 сомон (детский)

Суббота и воскресенье: 140 сомон (взрослый), 90 сомон (детский)

Весь день

Понедельник-пятница: 150 сомон (взрослый), 80 сомон (детский)

Суббота и воскресенье: 170 сомон (взрослый), 90 сомон (детский)

«Детский» тариф распространяется на детей, ростом до 140 см.

Для детей в возраст от 0 до 2-х лет – вход бесплатный.

По всем дополнительным вопросам звоните: +992 48 702 0020

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