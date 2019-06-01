Таджики не эмоциональный народ, и свою любовь к близким они не любят показывать.
Но 1 июня – Всемирный День родителей. Сделают ли они исключение, позвонят ли маме и папе, чтобы сказать простые слова "я люблю тебя"?
Всемирный день родителей (Global Day of Parents) был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. И, начиная с 2013 года, он отмечается ежегодно «в честь родителей во всем мире» в первый день лета - 1 июня.
Цель праздника - напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. А еще это лишний повод сказать своим родителям: "я тебя люблю".
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