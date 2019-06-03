ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 ИЮНЯ

День работников торговли, бытовых услуг и жилищно-коммунальных услуг.

1956 - Сдан в эксплуатацию Дилварзинский канал.

Где отдохнуть в Таджикистане? Мы поможем вам найти ответ на этот вопрос

Медиа-группа «Азия-Плюс» приглашает вас на ярмарку «Туристическое лето-2019», которая пройдет 8 июня в отеле Hilton Dushanbe.

Мы поможем вам познакомиться с великим историческим наследием Таджикистана, древнейшей самобытной культурой, прекрасными природными ландшафтами и уникальными возможностями полезного и увлекательного отдыха для детей и взрослых на территории нашей Республики.

Специалисты в области туризма помогут вам

- проложить необычные маршруты для путешествий по республике,

- ознакомиться с предложениями санаториев и зон отдыха

- узнать о разнообразии детских и образовательных лагерей Таджикистана.

- сравнить цены разных компаний;

- купить тур или путевку сразу в ходе ярмарки;

- выиграть бесплатную путевку или другой приз в ходе конкурсов!

Ярмарка пройдет при поддержке Комитета по развитию туризма при правительстве РТ 8 июня с 15.00 до 20.00 в гостинице Hilton Dushanbe.

Вас ждут розыгрыши бесплатных путевок и другие сюрпризы. Также вы сможете полакомиться блюдами восточной и европейской кухни от ресторанов Hilton Dushanbe, попробовать напитки искусных барменов гостиницы, послушать хорошую музыку, сделать фотографии на фоне морских и горных пейзажей.

Вход свободный!

Генеральный партнер ярмарки - ОАО «Ориенбанк», официальные партнеры - сотовый оператор Zet-Mobile и гостиница Hilton Dushanbe. Партнеры - Бизнес-центр «Созидание».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 ИЮНЯ

1909-1989 – Родился Народный писатель Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Рахим Джалил.

1936 – Родился доктор филологических наук, профессор Ахмад Абдуллоев.

1945 – Родился писатель Маъруф Бабаджан.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 19-24 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, кратковременный дождь. гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла.

По городу Душанбе - – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь, временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 21-23 тепла.