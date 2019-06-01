Пятнадцать лет назад, 1 июня 2004 года парламент Таджикистана одобрил проект закона «О приостановлении применения смертной казни в Республике Таджикистан». С тех пор судьи в Таджикистане не приговаривают преступников к смерти, и с того времени в стране никто не был казнен.

Глава Лиги женщин-юристов Таджикистана Каноат Хамидова в интервью «АП» рассказала, как республика пришла к этому гуманному шагу, что было сделано ее организацией в этом деле, и почему нужно отменить смертную казнь безвозвратно.

- Расскажите, в чем была необходимость отмены смертной казни в нашей стране?

- После того, как Таджикистан приобрел независимость и встал на демократический, светский путь развития, вошел в состав ООН, стал сотрудничать с международными коалициями, такими как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и другими организациями, естественно, встал вопрос о соблюдении принятых республикой обязательств.

Одним из важных из них являлась отмена смертной казни. К сожалению, в 90-е годы этот вопрос в связи с известными событиями в стране пришлось отложить. После подписания мирного соглашения в республике, по рекомендации вышеупомянутых организаций, правозащитных объединений, гражданского общества власти стали рассматривать возможность отмены смертной казни.

- Что делала Лига женщин-юристов для достижения этой цели?

- Одной из наших первых акций была петиция президенту страны об отмене смертной казни в отношении молодой девушки. В итоге наш голос был услышан, смертную казнь ей заменили на 15 лет тюрьмы. Параллельно Лига начала работу по лоббированию отмены смертной казни в отношении женщин и детей.

С 2000 года Лига женщин-юристов начала осуществлять проект по полной отмене смертной казни в республике.

При содействии швейцарского Офиса по сотрудничеству в Таджикистане, при поддержке других независимых общественных организаций, мы лоббировали свой проект во многих форумах, проводили конференции, круглые столы, опросы, обращались с призывом полной отмены смертной казни к руководству страны, представителям судебной власти, гражданскому сообществу.

Круглый стол «Путь к полной отмене смертной казни в Таджикистане», 15 апреля 2014 года, Душанбе Фото Asia-Plus

В 2004 году на исполнение смертной казни был объявлен мораторий принятием закона «О приостановлении применения смертной казни в Республике Таджикистан» и с тех пор эта мера наказания в стране не применяется.

После принятия поправок в УК РТ, число статей, по которым могла быть назначена смертная казнь, было сокращено с 14 до пяти - за убийство, терроризм, изнасилование и геноцид.

Тогда же смертная казнь была отменена в отношении женщин и подростков. Также было установлено, что в порядке помилования смертная казнь может быть заменена пожизненным лишением свободы.

Реакция общества

- Как восприняли эти нововведения независимые правозащитные организации в стране?

- Конечно же, это было большое достижение для республики, о чем говорили и на мировых саммитах. Однако на этом наша работа не остановилась. Мы добивались полной отмены смертной казни. В этом деле наряду с Лигой женщин юристов участвовали и другие правозащитные организации республики, гражданское сообщество, а также международные институты. Особенно самоотверженно работала известная правозащитница Ойнихол Бобоназарова. Когда она была председателям правления Института «Открытое общество», в республике продвигались действительно важные проекты по правам человека.

В общем, работа велась также, как и до начала принятия моратория – мы проводили различные мероприятия, выступали на страницах СМИ, встречались с представителями властей, с населением, объясняли важность отмены смертной казни, интересовались их мнением.

С 2011 года при поддержке Института «Открытое общество», швейцарской Программы по правам человека, Лига провела масштабные мероприятия по программе «Отмена смертной казни в РТ. Пути решения», в частности была проведена международная конференция «Центральная Азия без смертной казни», был проведен опрос жителей страны.

- Что думали об отмене смертной казни жители республики?

- Опрос двух тысяч жителей Таджикистана, проведенный Лигой женщин-юристов показал, что почти 1400 из них выступили против смертной казни. Около 400 человек поддержали смертную казнь, остальные имели другие точки зрения.

Те кто были за отмену смертной казни, обосновывали свои мнения по-разному. Были те, кто например, считал, что для отъявленных убийц смертная казнь – легкое наказание. «Пусть они всю жизнь сидят в тюрьме и мучаются за свое содеянное дело», - говорили они. Некоторые участники опроса считали, что подобные преступники должны в заключении всю оставшуюся жизнь работать, а их заработанные средства нужно перечислять на общественные нужды.

Есть общепринятое понятие – «Бог дал жизнь человеку и только бог может ее отнять». С другой стороны, страна, которая ратует за гуманизм, за права человека, в том числе и на жизнь, должна идти к тому, чтобы отменить смертную казнь.

И еще, что тоже немаловажно - имеются немало примеров, в том числе и в нашей стране, когда судили и давали смертную казнь человеку, а потом, после исполнения приговора, выяснялось, что он не виновен. Пару лет назад, если помните, обвинили парня из Турсунзаде в жестоком убийстве официанта. Были даже видеосюжеты по телевизору, где он показывал, как совершил убийство. Но полгода спустя случайно обнаружили настоящего убийцу. Парень затем рассказывал, что в убийстве признался после применения к нему пыток.

Об этом говорили и многие наши респонденты.

Еще один важный момент. У приговоренных к смертной казни есть семья, родные, друзья. И большинство из них будет считать, что их близкий человек был осужден слишком жестоко, у них появится негативное отношение к нашим властям, к обществу. Думаю, этого допустить нельзя.

- А чем обосновывали свое мнение сторонники сохранения смертной казни?

- У них тоже были веские аргументы. Те, кто насилует детей, совершает жестокие убийства, осуществляет теракты – их не перевоспитать, считают они. Об этом, кстати, в августе 2016 года говорил и генпрокурор республики. «Смертная казнь должна применяться в отношении лиц, совершивших особо тяжкие и жестокие преступления, как преднамеренное убийство нескольких лиц с особой жестокостью, террористов, изменников родины и граждан, пытавшихся совершить госпереворот», - заявил он.

Конечно, их аргументы тоже понятны. Вспомните жестокое убийство целой семьи в Бободжон Гафуровском районе. Ради наживы эти нелюди не пожалели даже маленьких детей. И все же, лично мое мнение, даже по отношению к ним не следует применить смертную казнь.

«Порой жестокое убийство – лишь верхушка айсберга»

- Хотя мораторий на смертную казнь у нас действует, но граждане Таджикистана не могут избежать смертной казни, когда приговор выносят по законам других стран. Что вы думаете об этом?

- Это один из важных вопросов, которую нашим властям нужно решать. Но и мы – правозащитные организации, СМИ, гражданское общество должны работать в этом направлении. Действительно, есть случаи, когда наших граждан приговаривали к смертной казни в других странах.

Например, в феврале 2016 года в Китае был казнен гражданин нашей страны Хасан Юсуфов. Этот случай вызвал большой резонанс в обществе. Были утверждения, что его просто подставили, а семья не смогла обеспечить ему надежного адвоката. В этом направлении нашим властям тоже нужно работать, заключать соглашения об экстрадиции осужденных таджикистанцев из других стран. Ведь смогли же в Казахстане вернуть группу своих граждан из китайских тюрем.

- Как вы думаете, почему все-таки до сих пор у нас не отменили смертную казнь?

- Мы придем к этому, но конечно лучше, чтобы это случилось как можно скорее. Думаю, этот вопрос решился бы быстрее, если бы в состав Комиссии по помилованию при президенте РТ включили не только силовиков, юристов, но и общественность - педагогов, психологов, работников медучреждений, людей с большим жизненным опытом. Ведь порой жестокое убийство – лишь верхушка айсберга. А приводит к этому шагу часто тяжелая жизнь, бедность, несправедливое отношение к человеку, постоянные унижения, издевательства и так далее.

И даже когда есть факт, например, когда женщина убила мужа и детей, надо изучить это дело тщательно, найти корни преступления – почему так произошло, что заставило ее совершить это жестокое преступление? Думаю, при рассмотрении вопроса отмены смертной казни не учитывается именно эта сторона проблемы. А она очень важная.

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