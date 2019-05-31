Несмотря на большое количество анекдотов и шуточек, все больше девушек, в том числе и в Таджикистане, осветляют свои пряди. Поэтому сегодня, в международный день блондинок, они смело могут отмечать этот, уже практически свой праздник. В честь этой даты мы поинтересовались у трех ярких, успешных и обаятельных блондинок нашего города тем, с какими стереотипами в нашем обществе они сталкиваются, почему по их мнению о блондинках сочиняют анекдоты, справедливо ли сложившееся о блондинках «общественное мнение».

Камиля Сафина, фитнес-тренер:

- Чем цивилизованнее общество, тем меньше в нем стереотипов. В азиатских странах светлый цвет кожи, волос, одежда, чуть приоткрывающая тело – уже повод для рождения стереотипов. В моем случае есть все эти составляющие и, когда мимо проходящие люди еще и слышат русскую речь, сразу думают, что я приехала из России, работаю в российском посольстве и жена какого-нибудь тамошнего чиновника. Им даже в голову не может прийти, что я здесь родилась, и у меня даже нет российского гражданства.

Про блондинок часто говорят, что они глупые, ветреные, легкомысленные и инфантильные, но я думаю, что это лишь прикрытие, чтобы идти к своей цели, не обращая на себя внимания конкурентов. Это своеобразный образ, чтобы с нее меньше спрашивали. И глупость, которая лежит в основе всех анекдотов про блондинок, она наигранная. На самом деле женщины очень мудрые, и мудрость эта заложена генетически, иначе она бы не выжила среди более сильных физически мужчин.

Бывает, что иногда мои знакомые мужчины говорят, мол «А, ну ты же блондинка, долго догоняешь». А потом, немного поговорив со мной, добавляют: «Да ты вроде ничего так соображаешь, а по общему виду не скажешь». Это они имеют в виду, что я не особо произвожу впечатление интеллектуальной особы (смеется).

Камиля Сафина Фото из личного архива

Но такое случается в бытовых вопросах. В более серьезных сферах, скажем, на работе, цвет волос редко смущал руководство. Чаще их смущает молодость. Одно время я работала в серьезной организации, и бывало, что мне могли не доверить какое-то серьёзное дело, хотя я прекрасно справлялась со своими задачами. Не говорили, что я блондинка, говорили, что нужно подрасти. Сейчас я подросла и переживаю, что лет через десять скажут, что мне уже поздно разбираться в этих вопросах (смеется).

Одна блондинка другой: - Я себе в ухе вторую дырку проколола. - И что, стала лучше слышать?

Вообще мне кажется, что судить о девушке только потому, что она блондинка, так несерьезно. В нашем обществе столько ярких примеров брюнеток, которые не блещут интеллектом, и есть такие продвинутые блондинки, что смотришь на них и диву даешься их знаниям, успешности и женской смекалки.

Мне кажется, что блондинка – это стиль жизни. Каких девушек можно назвать блондинками? Тех, кто шагает легко по жизни. Если брюнетка легко шагает по жизни, то она становится блондинкой.

Анна Викторова, юрист:

- Мы живем в обществе, а в любом социуме всегда полно стереотипов. Разных. Некоторые абсурдные, некоторые имеют под собой основания. Другой вопрос, как к ним относимся мы сами и можем ли мы им противостоять, строим ли наши оценочные суждения о людях, базируясь на них.

Анна Викторова Фото из личного архива

Например, стереотип про блондинок, может быть, и был когда-то уместным, не берусь судить, но сейчас при огромном разнообразии предложений по изменению имиджа он потерял любую подоплеку. Любая женщина, при желании, может за полчаса при минимуме парикмахерской «магии» пергидроли и аммиака стать блондинкой.

Сейчас мне сложно даже представить, чтобы окружающие воспринимали меня несерьезно, пусть я и блондинка. Во время учебы в Таджикском Техническом Университете, где в основном все студенты мужского пола, я была одна единственная девочка на весь поток. Я решала своим однокурсникам задачи по начертательной геометрии, теормеху, помогала с курсовыми работами, даже на военной кафедре для меня было удивительно, что парни не знают, что такое азимут и координаты. Поэтому, сами понимаете, поводов для «несерьезного отношения» ко мне ни у кого не было.

А вот когда я пришла на службу в АКН, начальнику Штаба предложили мою кандидатуру на должность оперативного аналитика. Очень мной уважаемый полковник милиции и мой будущий начальник, посмотрев на меня, на тот момент совсем юную девочку, пришедшую только после университета, без опыта работы в подобных структурах, скептически хмыкнул и сказал директору, что ему нужны «соображающие головы», а не «смазливые блондинки». Я услышала это, было до слез обидно. Где-то через полгода он принес мне извинения за тот случай.

В начале, конечно, было сложно работать с матерыми профессионалами оперативных служб и следователями. Казалось, что они даже разговаривают на другом языке, но это был действительно колоссальный, очень полезный опыт и закалка характера. Я благодарна судьбе за таких людей в моей жизни.

Вообще мне кажется, что физические данные человека не влияют на его умственные способности. На это влияет ряд других факторов, как качество полученного образования, окружающая социальная среда, воспитание, генетика, но никак не цвет волос и кожи.

К блондинкам всегда было повышенное внимание. Есть версия, что анекдоты про блондинок сочиняют другие женщины, не блондинки, а стереотипы возникают благодаря распространенному среди мужчин мифу по поводу наличия ума у женщин с яркой и привлекательной внешностью.

Муж жене-блондинке: - Ты стала много времени и денег тратить на парикмахерскую. - А что делать? Многие говорят, что у меня с головой не в порядке.

Кстати, будучи человеком за рулем, хочу отметить, что никакой дискриминации на дорогах по отношению к себе не чувствую ни по гендерному признаку, ни по цвету волос. К женщинам за рулем в нашей стране особенно трепетное отношение, даже у сотрудников ГАИ.

На контрасте с нашими безумными водителями маршрутных такси, женщины очень прилежные, дисциплинированные и аккуратные водители.

Александра Письменская, руководитель эстетического центра

Александра Письменская Фото из личного архива

- На мой взгляд, стереотип о блондинках навязан СМИ. Мы часто слышим из телевизора упоминания о блондинках в формате юмора: «Иду, вижу, блондинка масло в двигатель заливает! Присмотрелся, все нормально, в бачок омывателя!». Смех за кадром и все счастливы. Уже не смешно, не свежо, не актуально абсолютно.

Современный мир доказывает, что цвет волос не имеет абсолютно никакого значения. Посмотрите на Хилари Клинтон, Ангелу Меркель, Джоан Роулинг, Шерон Стоун, Ксению Собчак. Это люди, которые сделали себя сами, самодостаточные, успешные. И все эти стереотипы просто рушатся перед этими личностями. Говоря проще, краска для волос абсолютно никак не влияет на то, куда заливать масло, в двигатель или в бачок омывателя. Воспитание, образование и самосовершенствование – вот это важно на мой взгляд. Главное, не нарушить эту хрупкую цепочку.

Не думаю, что цвет волос влияет на характер. Он все-таки закладывается воспитанием родителей и формируется лет до 12. В сознательном возрасте хоть налысо побрейся, взгляды на определенные вещи не изменятся.

Некоторые считают, что блондинка – это синоним гламура, только не понимаю, почему. Может, очередной стереотип, навязанный глянцевыми журналами. Что вообще такое гламур? Это стразы и перья? Думаю, это вопрос к Филлипу Киркорову, скорее. Против него, кстати, ничего не имею, талантливый человек.

Вкус, ухоженность, чувство стиля и такта – все это никак не связано с цветом волос.

Все это результат огромных усилий, труда, воспитания, образования – все той же хрупкой цепочки, о которой я говорила выше.

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