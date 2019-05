С сегодняшнего дня и каждую пятницу наш самый популярный ведущий на радио «Asia-Plus» Баха Назирбаев будет составлять для вас музыкальный рейтинг всего самого вкусного за неделю.

«Грустный Дэнс» В исполнении Artik & Asti feat. Артем Качер - Эта песня завоевала всенародную любовь с первых нот. Зажигательный трек вот уже два месяца не сходит с лидирующих позиций хит-парадов. Что в нем такого особенного? Смотрите!

Альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» молодой британской исполнительницы Billie Eilish однозначно заслуживает внимания, даже если вы давно вышли из подросткового возраста. Здесь есть все: лирические баллады, игривые песни про плохих парней и яркие, неподдельные эмоции, ведь по-другому не бывает, особенно в 17 лет. Billie Eilish – bad guy.

Эпатажная турецкая группа Adamlar просто ворвалась на вершины турецких хит парадов. За всю историю группы не было ничего подобного, а ведь на ее счету уже 3 альбома. Чем же так зацепил их трек «Yoruldum» турецкого слушателя, узнаем прямо сейчас.

За месяц с небольшим существования этой песни, исполнитель Sasy с треком Gentleman не покидает вершины хит-парадов персоязычных стран. А на YouTube на данный момент у него более 2,5 миллионов просмотров.

Давно не было тандемов звезд таджикской и узбекской эстрад. И с момента потепления наших отношений наладились не только политическое сотрудничество, но и культурное. И трек Шабнами Сурайе и Юлдуз Усмановой тому подтверждение!

