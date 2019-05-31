Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал соответствующим структурам поручения по подготовке к осенне-зимнему периоду, сбору урожая без потерь, увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции, ускорению созидательных работ в честь национального праздника – 30-летия независимости Таджикистана.

Кроме того, глава государства поручил материально поддержать нуждающиеся слои общества в священный месяц Рамазан, оказать помощь (фитр) неимущим лицам.

Поручения были даны сегодня, 31 мая, на очередном заседании правительства страны, сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании также были заслушаны отчет по «Программе развития туризма в Республике Таджикистан на 2018-2020 годы в 2018 году» и «План мероприятий по осуществлению Стратегии развития туризма в Республике Таджикистан в период до 2030 года для 2019-2022 годов». С отчетами по туризму выступил председатель Комитета по развитию туризма Нугмон Абдугаффорзода.

Президент страны Эмомали Рахмон поручил принять конкретные меры для своевременной и эффективной реализации программы развития туризма, улучшения инфраструктуры сферы и достойного представления туристических возможностей Таджикистана. Также было поручено ввести в туристические маршруты возрождённые исторические места.

Затем на заседании были обсуждены вопросы о Порядке возврата средств молодыми специалистами, обучавшимися за счёт государственного бюджета, о проекте закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах».

Члены правительства направили на рассмотрение в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны 5 заключений правительства республикиНа заседании также были обсуждены План мероприятий по улучшению инвестиционного климата в сфере сельского хозяйства, развитии аграрной торговли, о Координационном совете по вопросам управления фискальных опасностей на государственных предприятиях, о налоге и порядке выплаты стипендий студентам, аспирантам и докторантам по специальности, докторантам и постдокторантам в высших и средних профессиональных учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях.

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