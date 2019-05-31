По данным синоптиков, в период с 1 по 3 июня в республике ожидается неустойчивая погода.

2 июня, к примеру, в отдельных районах будут сильные дожди, гроза, возможен град. В долинах ожидается понижение дневной температуры на 6-8 градусов.

1 июня по всей стране будет переменчивая погода, облачность, днем местами будут кратковременные дожди с грозой. Температура в среднем составит 26-28 градусов тепла.

В воскресенье температура снизится на 3-4 градусов и составит в среднем 22-24 градуса. Местами будут кратковременные дожди, в отдельных районах - сильные с грозой

В воскресенье, 3 июня, температура снизится еще на 2-3 градуса.

В целом, в республике последние дни месяца Рамазан будут дождливыми: по прогнозам синоптиков, дожди продолжатся до 7 июня.

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