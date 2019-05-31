Лето - сезон свадеб в Таджикистане. Традиционно количество свадеб в стране в этот период растёт. Если с одной страны это связано с миграцией, с другой стороны жители рассчитывают на хорошую погоду и вкусный летний дастархан. Но в большинство случаев молодые не знают о правилах регистрации брака.
Сегодня в эфире радио Asia-Plus побывали руководитель ЗАГСа города Душанбе Парвина Ассадулозода и ведущий специалист Саломат Аминова.
Мы собрали самые актуальные вопросы и ответы, которые прозвучали в эфире.
- Почему молодожёны должны проходить медицинское обследование перед регистрацией брака?
- В соответствии с постановлением правительства Таджикистана "Об обязательном обследовании молодожён перед заключением брака" и нормам Семейного кодекса РТ, все молодожёны должны пройти медицинское обследование. Это делается ради того, чтобы они знали о здоровье друг друга и создали здоровью семью.
- Могут ли граждане Таджикистана заключать брак с гражданами других стран, и какие требования имеются?
-Да, конечно. В соответствии с законом РТ "О государственной регистрации актов гражданского состояния", граждане Таджикистана имеют право заключать браки с иностранными гражданами. Но имеются некоторые требования.
Например, иностранный гражданин должен не менее одного года постоянно проживать в Таджикистане, а также заключить договор о заключении брака.
- Можно ли провести регистрацию брака вне стен ЗАГСа?
- В соответствии с законом, граждане Таджикистана могут провести официальную церемонию регистрации брака в отделах ЗАГС, домах бракосочетания, а также в ресторанах и даже в парках.
- Сколько времени должно пройти между подачей заявления и регистрацией брака?
- В соответствии со статьей 33 закона РТ "О государственной регистрации актов гражданского состояния", основой для регистрации брака является совместное заявление молодожёнов. Они должны подать его за месяц до заключения брака.
- Может ли подать заявление только один из вступающих в брак?
- Нет. Жених и невеста вместе должны прийти в отделы ЗАГС и написать заявление о регистрации их брака.
- Если жених или невеста находятся за рубежом и приезжают в канун свадьбы, могут ли они подать заявление заочно?
- Если жених или невеста по объективным причинам, например, в связи с учёбой, не могут очно подать заявление, то могут отправить заявление из-за рубежа. Но при этом их заявление должно быть заверено нотариусом.
- Если мужчина хочет во второй раз жениться после развода, какие документы он должен предоставить?
- Если семейные пары по каким-то причинам разошлись, то они имеют право зарегистрировать новый брак с другим человеком. Но при подаче заявления на регистрацию нового брака они должны предоставить «Свидетельство о расторжении брака».
Если они официально разошлись и имеют такое свидетельство, то никаких преград для заключения нового брака не будет.
- Сколько стоит государственная регистрация брака?
- В соответствии с постановлением правительства "О порядке и размерах оплаты дополнительных платных услуг физическим и юридическим лицам в органах записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Таджикистан", молодожены должны платить 11 сомони за свидетельство о заключении брака и 88 сомони за оказание услуг, итого - 99 сомони.
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