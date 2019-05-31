Азиатский банк развития предоставит техническую помощь в размере $800 тысяч для оценки потенциала развития экономического коридора между городами Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

Инициатива по созданию нового экономического коридора между городами Шымкент, Ташкент, Худжанд и прилегающими областями может расширить региональный динамизм и способствовать экономической интеграции в регионе, говорится в распространенном пресс-релизе АБР.

Отмечается, что города Шымкент, Ташкент, Худжанд и прилегающие Туркестанская, Ташкентская и Согдийская области рассматриваются, как потенциальный экономический коридор в рамках программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

«Три города и прилегающие области находятся в легкой доступности друг от друга, и в них проживает относительно большое население – примерно 15% всего населения Центральной Азии проживают в Туркестанской, Ташкентской и Согдийской областях. Они также стратегически связаны с международными рынками», - отмечается в релизе.

Также подчеркивается, что эти три города и прилегающие области взаимно дополняют друг друга экономически, особенно в сфере сельского хозяйства и продовольствия.

«Также между ними существует легкая трансграничная мобильность рабочей силы, чему способствуют тесные исторические, культурные, этнические и языковые связи между тремя странами», - отмечают аналитики АБР.

В сообщении говорится, что дополнительный импульс для развития экономического коридора добавляют последние события.

Во-первых, в 2018 году Шымкент стал городом республиканского значения наряду с Нур-Султаном и Алматы. Ожидается, что новый статус, а также существующие отрасли и стратегии правительства откроют новые перспективы для дальнейшего развития Южно-Казахского региона. Во-вторых, правительства Таджикистана и Узбекистана предпринимают большие усилия для улучшения делового климата посредством проведения реформ. Туризм является одним из приоритетных направлений стратегий развития республик.

В-третьих, три страны продемонстрировали сильную политическую волю по усилению регионального экономического сотрудничества.

В релизе подчеркивается, что АБР направляет техническую помощь в размере $800 тысяч для нового проекта по оценке потенциала развития экономического коридора между Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, с акцентом на крупные города Шымкент, Ташкент и Худжанд и прилегающие Туркестанскую, Ташкентскую и Согдийскую области.

Проект рассчитан на три года и разработан в ответ на просьбу стран-членов ЦАРЭС изучить возможность развития нового потенциального экономического коридора для создания возможностей для развития бизнеса и роста занятости.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.