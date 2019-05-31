Состояние и перспективы таджикско-иранских отношений обсуждены в ходе двухдневного мероприятия в столице Ирана.

Заседание Комитета по рассмотрению хода выполнения Протокола 12-го таджикско-иранского заседания Межправительственной комиссии по экономическому, торговому, техническому и культурному сотрудничеству состоялось 28-29 мая этого года 2019 года в Тегеране, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Таджикскую делегацию на этом мероприятии возглавил замминистра энергетики и водных ресурсов Джамшед Шоимзода. Главой иранской делегации на заседании был советник министра энергетики ИРИ Фарход Яздондуст.

В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Иран в различных областях, а также наметили пути реализации решений 12-го заседания Межправкомиссии по экономическому, торговому, техническому и культурному сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Иран, - говорится в сообщении таджикского внешнеполитического ведомства.

Стороны подписали итоговый протокол заседания.

Отношения между двумя странами окончательно охладели в 2016 году, после того как Иран пригласил разыскиваемого председателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири.

В марте этого года руководство Ирана сменило своего представителя в Таджикистане, проработавшего в Душанбе более четырех лет - иранского посла Худжатулло Фагони сменил тогда Мохаммедтаки Сабири.

Согласно официальным статистическим данным Таджикистана, за последние пять лет объем таджикско-иранского двустороннего товарооборота сократился в три раза: с почти $295 млн в 2013 году до $97 млн в 2018 году.

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